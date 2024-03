Olginate-Valgreghentino: al via i lavori per il restyling del centro di raccolta

Mercoledì 3 aprile partirà il cantiere per l’installazione di nuovi sistemi tecnologici

OLGINATE – Mercoledì 3 aprile partirà il cantiere per il rifacimento del centro di raccolta intercomunale di Olginate e Valgreghentino.

Il futuro centro di raccolta in strada Alzaia dell’Adda sarà caratterizzato dall’installazione di nuovi sistemi tecnologici: verranno posizionate barriere di ingresso ad accesso controllato con sistema di lettura tessere e targhe, totem touch-screen per l’identificazione dei rifiuti da conferire, pesa per automezzi e impianto semaforico, il tutto gestito tramite una “control room Silea” interconnessa. Non mancheranno inoltre interventi strutturali per il rifacimento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche.

I lavori, il cui importo complessivo ammonta a circa 170.000 euro, sono finanziati grazie i fondi PNRR attraverso i quali Silea ammodernerà 45 centri di raccolta su tutto il territorio.

“Il nuovo centro sarà più tecnologico e funzionale. Abbiamo condiviso con Silea la volontà di puntare sull’innovazione per migliorare ulteriormente le performance della raccolta differenziata: oltre al restyling del centro di raccolta, grazie al PNRR sarà potenziata la rete dei distributori automatici di sacchi nel nostro comune e verranno installate ecoisole ad accesso controllato nei pressi dell’area camper. Decoro e attenzione all’ambiente sono fattori chiave anche per quanto riguarda l’attrattività turistica” commenta il sindaco di Olginate, Marco Passoni.

“In aggiunta al rifacimento centro di raccolta intercomunale di Olginate, grazie ai fondi PNRR realizzeremo ulteriori interventi sul territorio di Valgreghentino per potenziare la raccolta differenziata. Saranno posate nuove strutture dedicate al conferimento dei rifiuti nella frazione di Dozio e una nuova ecocasetta green nei pressi del polo scolastico” continua il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo.

Durante i lavori di restyling il centro di raccolta rimarrà accessibile con orario rimodulato, in vigore dal mese di aprile. L’apertura per le utenze non domestiche rimane al lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 mentre varia l’orario per i cittadini che potranno recarsi al centro di raccolta il martedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.