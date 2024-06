Ospedale di Merate, chiusura subintensiva Inrca: il 28 il dg Trivelli incontra i sindaci

Il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli incontrerà venerdì 28 i sindaci

All’ordine del giorno la riorganizzazione della Pneumologia Inrca dell’ospedale di Merate

MERATE – Condivisione della preoccupazione per la temporanea chiusura dell’unità di terapia subintensiva dell’Inrca e adesione alla proposta di incontro sollecitata all’unanimità dai sindaci del territorio.

Ha risposto così il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli alle richieste dei primi cittadini del Meratese e del Casatese, che, a fronte della decisione di Inrca di chiudere i posti letto dell’unità di terapia subintensiva a seguito della mancanza di infermieri, avevano chiesto un incontro al numero uno della sanità lecchese per affrontare insieme la questione.

In un’ottica di dialogo e collaborazione con i sindaci, responsabili della salute pubblica dei singoli Comuni, Trivelli ha proposto la data di venerdì 28 giugno alle 17 per un faccia a faccia che avrà come ordine del giorno la ricerca di soluzioni organizzative interne, in collaborazione con la direzione e il personale medico di Inrca, per garantire la presa in carico dei pazienti respiratori critici che necessitano di terapia semintensiva.