Scuola. A ottobre torna Orientalamente, ‘Istruzioni per orientarsi’

Appuntamento al Monastero del Lavello a Calolziocorte

La novità di questa edizione saranno i giovedì della rassegna itineranti

CALOLZIO – Dal 12 al 21 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte si terrà la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Alla rassegna parteciperanno gli studenti frequentanti gli istituti scolastici di primo grado, che a gennaio 2024 dovranno scegliere la scuola superiore.

Una delle novità è l’organizzazione delle serate I giovedì della rassegna itineranti, 5 appuntamenti dalle 20.00 alle 22.00 dedicati ai genitori e agli studenti sui temi dell’orientamento, che si terranno sul territorio provinciale nelle seguenti date e sedi:

21 settembre: sala don Ticozzi, via Ongania 4, Lecco

28 settembre: Aula Magna Istituto Marco Polo, via La Madoneta 3, Colico

5 ottobre: Comunità Montana Valsassina, via Fornace Merlo 2, Barzio

12 ottobre: Monastero di Santa Maria del Lavello, via Padre Serviti 1, Calolziocorte

19 ottobre: Aula Magna Istituto Viganò, via dei Lodovichi 2, Merate

Nei giorni della rassegna al Monastero del Lavello la Provincia di Lecco ha creato un percorso di orientamento in spazi dedicati: Spazio Ddif (Diritto-dovere di Istruzione e Formazione professionale), Spazio Aree orientative, Spazio Laboratori e Spazio Lavoro, nei quali gli studenti potranno trovare alcune risposte al quesito Qual è la scuola più adatta alle mie esigenze e alle mie passioni?

La rassegna sarà aperta anche ai genitori, che nei pomeriggi di sabato 14 e 21 ottobre potranno visitare gli spazi orientativi per chiedere informazioni e dialogare con i docenti nelle 15 aree orientative appositamente allestite e per visitare i 30 laboratori didattici/formativi.

Anche per questa edizione lo staff di accoglienza sarà composto da 25 studenti in Ptco (alternanza scuola/lavoro), che accompagneranno gli studenti più giovani.

Lo Spazio Lavoro è completamente rinnovato rispetto all’edizione 2022: all’interno della tensostruttura saranno allestiti gli stand delle principali aziende del territorio, che creeranno gli spaccati delle realtà professionali e lavorative, dove gli studenti avranno modo di aggiungere un tassello al percorso orientativo attraverso un primo approccio al mondo del lavoro.

Sempre in tema di futuro lavorativo, nel Check-Point Scuola/Lavoro esperti del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco spiegheranno a studenti e genitori le competenze e le professioni più richieste dagli imprenditori del territorio.

Durante la rassegna gli studenti potranno trovare materiale informativo relativo al Sistema Museale della Provincia di Lecco.

“Anche per questa edizione – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani – auspichiamo la massima partecipazione a questo appuntamento così importante per la formazione degli studenti e per la crescita e il consolidamento del tessuto produttivo. Su questi temi l’impegno della Provincia è sempre massimo, con la collaborazione dei partner, Camera di Commercio, Confartigianato, Confindustria, Confcommercio, Api, per stare al fianco delle famiglie nella delicata fase di scelta del futuro scolastico dei giovani. Un ringraziamento particolare all’Ufficio scolastico provinciale, ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti staff in Pcto, che con tanto impegno si prodigheranno per coniugare i contenuti informativi con quelli pedagogici, accogliendo e rispondendo alle aspettative dei visitatori”.