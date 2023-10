Sentieri di Varenna e Perledo rimessi a nuovo con il Bando Valli Prealpine

La soddisfazione dei sindaci Manzoni e Festorazzi per il contributo regionale di oltre 180 mila euro

Con i finanziamenti ripristinati alcuni tratti di ‘Via per Vezio’ e il sentiero ‘Scabium’

VARENNA/PERLEDO – I sentieri di Perledo e Varenna troveranno presto nuovo lustro: da Regione Lombardia arriverà un cospicuo contributo per ripristinare alcuni tratti di ‘Via per Vezio’, diviso tra i due Comuni, e il sentiero ‘Scabium’ che invece segna il confine tra i due territori.

Si parla di ben 187.727,70 euro erogati dall’ente, una cifra importante che ha ricevuto gli apprezzamenti, una volta diffusa la notizia dell’ottenuto finanziamento, di entrambi i primi cittadini.

“Sono molto soddisfatto per l’ottenimento del finanziamento per la riqualificazione del sentiero Scabium da parte di Regione Lombardia – dichiara il sindaco di Varenna Mauro Manzoni –. I lavori permetteranno di mettere in sicurezza un tratto del nostro itinerario sentieristico molto importante, perché percorso ogni anno da migliaia di turisti in uno dei sentieri più belli e panoramici che il nostro territorio offre. Molto importante è stata anche la collaborazione con il Comune limitrofo di Perledo che ha portato a questo eccellente risultato”.

Gli fa eco Fabio Festorazzi, sindaco di Perledo: “Vorrei ringraziare innanzitutto Regione Lombardia e l’ufficio tecnico di Perledo la cui progettualità ci ha permesso di accedere a questo importante contributo. I tratti di sentiero oggetto dell’intervento sono davvero malconci e poco sicuri, anche perché percorsi ogni anno da migliaia di turisti”.