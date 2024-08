Sposarsi a Varenna da oggi è più semplice: nasce il portale Varenna Wedding

Nel 2022 si era registrato un aumento del 70% delle cerimonie rispetto al 2019

VARENNA – Nasce il portale Varenna Weddings: una piattaforma digitale che semplifica notevolmente la procedura di prenotazione e gestione del proprio matrimonio a Varenna. Il sito web all’indirizzo: https://varennawedding.com/ è un valido supporto per le coppie che vorranno pianificare il loro giorno speciale: tramite alcuni semplici passaggi tutto l’iter viene semplificato, automatizzando tutti i processi e riducendo al minimo i tempi di gestione.

Il portale mostra le descrizioni dei luoghi, gli orari disponibili e i costi per la celebrazione di matrimoni civili/unioni civili di cittadini stranieri o italiani non residenti nel Comune di Varenna. Per i residenti nel Comune di Varenna la cerimonia sarà sempre gratuita.

Varenna è diventata da alcuni anni una delle destinazioni preferite per ufficializzare il fatidico “sì”. Nel 2022 si era registrato un aumento del 70% delle cerimonie rispetto al 2019: tra le nazionalità degli sposi, dopo gli italiani, è dominio dei britannici: il 31% degli innamorati convolati a nozze.