Un nuovo Spazio di Prevenzione e Salute nel comune di Oggiono

Il servizio è attivo da giovedì 6 luglio 2023 in via Lazzaretto, 44 dalle 15.30 alle 17.30

OGGIONO – A partire dal prossimo 6 luglio sarà attivo lo Spazio di Prevenzione e Salute nel comune di Oggiono, all’interno del Polo Brianza Est, nato per volontà del Comune di Oggiono, dell’Ambito di Lecco e di Impresa Sociale Girasole per offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

“Dopo l’attivazione del servizio del Custode Sociale, l’apertura dello Spazio Salute costituisce un ulteriore step di un percorso attraverso il quale l’amministrazione vuole garantire una presenza sempre più costante e un punto di riferimento soprattutto ai cittadini che necessitano maggiore attenzione, in particolare anziani e soggetti fragili. Si tratta anche di un passo importante nella direzione dell’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari – ha detto Michele Negri, vicesindaco del Comune di Oggiono -. Invito i cittadini a sfruttare questa opportunità, anche semplicemente per un consiglio, un momento di ascolto, un supporto nella gestione quotidiana della propria salute e nell’adozione di stili di vita più sani. Segnalo inoltre che abbiamo volutamente scelto di collocare il servizio in una delle due giornate di apertura delle attività dello spazio anziani, presso gli stessi locali di via Lazzaretto. L’eventuale utilizzo dello Spazio Salute potrà quindi anche essere l’occasione, per chi non le ha mai frequentate, di conoscere le attività che proponiamo per i cittadini della terza età e magari avvicinarsi e trovare un’occasione in più di socialità e relazione”.

Orientamento e apertura al territorio sono infatti le prerogative di questo servizio che si qualifica, non solo come appuntamento utile per tenere sotto controllo la propria salute, ma, grazie alla presenza di un operatore socio-sanitario, come luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo. In loco è distribuito del materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita, consegnato e compilato insieme all’operatore anche un Diario della Salute.

Lo Spazio di Prevenzione e Salute vuole inoltre essere un luogo in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni possono trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio. L’accesso al servizio è libero e gratuito. Il servizio è attivo da giovedì 6 luglio 2023 in via Lazzaretto, 44 dalle 15.30 alle 17.30, apertura settimanale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.