Valmadrera, carreggiata sud scivolosa, chiuso nel pomeriggio tratto dell’ex SS36

La chiusura si è resa necessaria per consentire agli addetti ai lavori di ripristinare la sicurezza del manto stradale

VALMADRERA – Disagi e traffico in tilt nel pomeriggio di oggi a Valmadrera, dopo che lungo l’ex SS36, un mezzo pesante ha sporcato la carreggiata probabilmente con uno sversamento di liquido. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto di carreggiata in direzione sud, con uscita obbligatoria per Civate, al fine di consentire agli addetti ai lavori di ripulire la strada e garantire la sicurezza degli automobilisti.

La fuoriuscita ha compromesso la percorribilità della strada, con il manto stradale reso scivoloso che avrebbe potuto mettere a rischio la stabilità dei veicoli in transito. Le autorità sono intervenute, decidendo per la chiusura del tratto di strada e imponendo l’uscita obbligatoria. La decisione, necessaria per la sicurezza, ha comportato tuttavia ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti lungo i percorsi alternativi.

Gli operatori addetti alla pulizia del tratto hanno immediatamente avviato le operazioni per ripristinare il normale scorrimento del traffico, con la strada che è stata riaperta poco prima delle 19. Nonostante l’intervento tempestivo, la deviazione obbligatoria ha creato disagi per i numerosi automobilisti che percorrevano la zona, molti dei quali si sono trovati in lunghe code.