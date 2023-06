Valmadrera, oltre 150 giovani all’iniziativa di Save the Lake, per ripulire il lago e le spiagge

A piedi, in bici o in canoa per ripulire le spiagge

L’iniziativa all’insegna dello sport e del rispetto per l’ambiente

VALMADRERA – Grande successo in termini di partecipazione e interesse per l’iniziativa organizzata da “Save the Lake” che si è svolta nella giornata di sabato 10 giugno presso il pratone di Parè – Valmadrera. L’associazione lecchese, guidata da Federico Riva e Lorenzo Negri, in collaborazione con Mattia Silveri di Sfloow Outdoor ha organizzato con il patrocinio del Comune di Valmadrera e il supporto di molti enti del territorio una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente, dello sport e del divertimento.

Qualche nuvola in cielo non ha scoraggiato gli oltre 150 giovani che partendo a piedi, in bici o in canoa, hanno battuto le rive più turistiche – e inquinate – del nostro lago raccogliendo più rifiuti possibile, aiutati anche da un gruppo di sub per facilitare la pulizia dei fondali.

Il pomeriggio ha visto protagoniste diverse attività sportive aperte a tutti, grandi e piccini, dal torneo di Green Volley al laboratorio di giocoleria, dal noleggio di Kayak allo yoga in Sup.

Verso sera i sub dell’associazione Proteus sono partiti alla scoperta del fondale del lago, proiettando in diretta le immagini delle loro telecamere sul maxi-schermo montato in riva al lago, immagini suggestive che hanno suscitato la curiosità dei presenti. Sempre sul maxi schermo, immancabilmente, è stata proiettata la Finale di Champions League. Nonostante la delusione di tanti tifosi presenti, la serata è continuata con Sciamen, Reebs, Cesare e Lara, DJ lecchesi che hanno animato il Pratone di Paré fino a mezzanotte.

Nell’arco di tutta la giornata sempre presenti gli stand di Sala al Bar per il cibo ed Herba Monstrum per le birre.

Tanta la gioia negli occhi degli organizzatori e dei tantissimi volontari che hanno reso possibile la giornata. Fondamentale in supporto dei tanti collaboratori e sponsor, per citarne alcuni Sflow_Outdoor, Welocal Brianza, Maxi Sport, Monouso Lariano, JbayZone, Goretex, Dbcreation Web Agency, TheVast1, Vibes Asd, Northnline, Lets Polit, Legambiente Lecco, Lake a Move, Kayak Club Lecco, DiveTime, Canottieri Pescate, Canottieri Lecco, Oggiono Kayak Team, OggionoXambiente, Robot Ski Service Noleggio, Tivano Repair, BrevaTivan Republik, Black Rose Shop, Teste D’Idra, Mimi Concept Store, Lecco Channel, Xtremelement, Cbd Lake Farm, Rigenera Ripara, Informagiovani Lecco, Lake Como Green Land, Fondazione Cariplo, Elite Parrucchieri Lecco, Tivano Vela, Elyoma Yoga.

In particolare la raccolta dei rifiuti è stata resa possibile grazie a Silea, che oltre ad aver fornito guanti, sacchi e bidoni della spazzatura, si è occupata dello smaltimento dell’immondizia raccolta.

Il successo della manifestazione sottolinea la crescente attenzione delle persone nei confronti dell’ambiente e della salvaguardia del territorio che ci circonda, così come l’importanza di iniziative come questa, volte a sensibilizzare e creare coinvolgimento tra i giovani.