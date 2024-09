Cascina don Guanella celebra 10 anni con una grande festa a Valmadrera

Appuntamento il 14 e 15 settembre con “Barabitt in Festa”

VALMADRERA – La Cascina don Guanella, che da dieci anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità di Valmadrera, si prepara a festeggiare questo importante traguardo con un evento che si terrà il 14 e 15 settembre. La manifestazione, intitolata “Barabitt in Festa”, promette di essere un’occasione di incontro e di celebrazione aperta a tutte le famiglie, le associazioni e gli amici della cascina.

La due giorni di festa avrà inizio sabato 14 settembre alle ore 18, con l’apertura della cucina e della birreria, dove saranno disponibili dieci diverse birre artigianali prodotte direttamente nella cascina. La serata sarà animata dal concerto dei “The Pax Side Of The Moon”, previsto per le ore 21, che intratterrà il pubblico con un repertorio musicale coinvolgente.

Domenica 15 settembre, la giornata inizierà alle 11:00 con attività pensate per grandi e piccini. Mentre i più piccoli potranno partecipare agli “Itinerari Narrativi” guidati da Giorgio Galimberti, gli adulti avranno la possibilità di approfondire la storia e la cultura della birra attraverso il laboratorio “Ora et labora”. A partire dalle 13:00, ci sarà spazio per giochi, prove di abilità e una corsa dei sacchi riservata agli adulti. Il pomeriggio si concluderà con una caccia al tesoro aperta a tutta la famiglia.

Durante entrambe le giornate, sarà possibile degustare le specialità culinarie preparate con i prodotti della cascina, tra cui la polenta taragna, le lasagne, e una selezione di formaggi freschi e stagionati. Per chi vorrà, ci sarà anche l’opportunità di visitare la Cascina don Guanella attraverso visite guidate organizzate dalle 11 alle 16.

“Vogliamo condividere la gioia di far parte del tessuto sociale del nostro territorio con un momento pubblico, semplice ma ricco di gioia”, spiegano gli organizzatori. Questa celebrazione non è solo un’occasione per festeggiare il passato, ma anche per guardare al futuro, con tanti progetti e sogni ancora da realizzare.

L’appuntamento, quindi, è per il weekend del 14 e 15 settembre a Valmadrera, presso la Cascina don Guanella, per un evento che promette di unire la comunità in un clima di festa e convivialità.