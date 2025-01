Civate. Aperto il bando assegnazione orti comunali 2025-2029

Domande da inviare entro il 14 febbraio

CIVATE – Aperto il bando per l’assegnazione degli orti comunali per il periodo 2025-2029. Con la delibera n. 129 del 27 dicembre 2024, la Giunta Comunale di Civate ha stabilito le linee guida per l’individuazione dei lotti e i criteri di assegnazione agli abitanti del comune.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo regolamento, il bando ha l’obiettivo di assegnare ai cittadini di Civate l’uso di lotti di terreni di proprietà comunale, da destinare alla coltivazione di “orti sociali” senza scopo di lucro. I lotti dovranno essere utilizzati esclusivamente per la produzione di ortaggi e frutta destinati al consumo familiare.

Il presente bando prevede l’assegnazione di 15 lotti, situati all’interno dei mappali/particelle di proprietà comunale identificati al secondo comma dell’articolo 2 del regolamento. I mappali interessati sono i seguenti: n. 705, 814, 2753, 4259, 4267, 4269, 5243, 5244, 5255, 5257, 5259. La durata dell’assegnazione decorrerà dalla data di approvazione della graduatoria e si concluderà il 31 dicembre 2029.

I cittadini di Civate interessati e in possesso dei requisiti (residenza nel Comune di Civate, capacità di provvedere personalmente alla coltivazione dell’orto assegnato, e nessun componente del nucleo familiare deve disporre di un altro terreno coltivabile, né pubblico né privato) dovranno presentare la domanda di assegnazione degli orti all’Ufficio Protocollo del Comune, anche tramite posta elettronica all’indirizzo info@comune.civate.lc.it, entro il 14 febbraio. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito del Comune.