Premiato il progetto “Una stanza sensoriale per crescere insieme” de “La Nostra Famiglia”

Sabato 10 dicembre all’auditorium del Fatebenefratelli di Valmadrera la cerimonia di consegna del premio

VALMADRERA – Il 30 settembre scorso si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione del concorso “Crederci sempre. Arrendersi? Mai!” organizzato dal comitato promotore del Fondo “In viaggio con Pamela”. I membri del fondo, nato a seguito della scomparsa di Pamela Cazzaniga, hanno indetto questo concorso con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo di Pamela e di tradurre in iniziative concrete gli ideali e i valori che le appartenevano al fine di valorizzare il lavoro di quelle realtà che si impegnano nel mondo della disabilità.

A seguito dell’analisi delle domande di iscrizione pervenute, i membri del comitato nel mese di novembre hanno decretato come vincitore il progetto “Una stanza sensoriale per crescere insieme” presentato da Francesca Pedretti in rappresentanza de “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini. Sabato 10 dicembre alle ore 18, presso l’Auditorium Mauro Panzeri del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera verrà consegnato il premio di 2.000 euro al progetto vincitore.