La Giunta ha approvato la delibera per l’occupazione temporanea di una parte del pratone

Da novembre inizieranno le operazioni di assemblaggio della nuova piscina, più grande, del Mandarin Oriental Lago di Como

VALMADRERA – Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato all’unanimità la delibera che prevede l’occupazione temporanea di una parte del pratone di Parè da parte della Società Hotel Residence Club per le operazioni di assemblaggio della nuova piscina, più grande, del Mandarin Oriental Lago di Como di Blevio.

Una porzione di poco meno di 700 metri quadri (683 per l’esattezza) verrà occupata dal 31 ottobre all’11 dicembre 2022. La società verserà al comune di Valmadrera la somma di 35.000 euro per l’occupazione dell’area concessa temporaneamente. Alla fine dei lavori, prima di liberare la dovuta fideiussione, la società richiedente dovrà provvedere al ripristino delle aree come inizialmente ricevute.

Soltanto l’anno scorso l’area del pratone di Paré di Valmadrera aveva ospitato la piscina galleggiante della storica villa di Cernobbio, per lavori di manutenzione straordinaria dello scafo. In quell’occasione la piscina (37×22 metri, 140 tonnellate di peso) era arrivata a Valmadrera dopo essere stata trainata via lago da Cernobbio fino a Paré per essere poi messa in secca attraverso l’uso di una potente gru e poi effettuare le manutenzioni del caso.