Isella “Porta dei Laghi”, lavori assegnati entro l’estate

Approvato il progetto definitivo sull’opera che cambierà il volto dell’area sul lago a Civate

Ora la conferenza di servizi. Il sindaco: “Contiamo di appaltare i lavori entro l’estate”

CIVATE – Procede spedito l’iter riguardante una delle opere molto attese a Civate, ovvero la riqualificazione dell‘ex campeggio di Isella, l’area affacciata all’omonimo lago che presto avrà la valorizzazione che merita.

La scorsa settimana, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo: “Abbiamo convocato la conferenza di servizi, poi procederemo con la progettazione esecutiva. Contiamo di assegnare i lavori con la gara di appalto entro l’estate” spiega il sindaco Angelo Isella.

“La Porta dei Laghi” è stato così titolato l’intervento che prevede la demolizione dell’attuale caseggiato del vecchio campeggio per costruire un edificio di due piani con sale polifunzionali da destinare in parte a sede di associazioni locali e in parte a bar caffetteria, prevedendo anche la riqualificazione dell’area esterna con una zona gioco per bimbi e percorso fitness.

“Rispetto allo studio di fattibilità, abbiamo rivisto alcuni dettagli – spiega il primo cittadino – è stato creato maggiore spazio per l’area bar e del co-working con un piccolo ampliamento, è stata prevista anche un’area magazzino esterna e una modifica al tetto con l’installazione di pannelli fotovoltaici e un porticato di fronte all’area bar”.

Il costo complessivo di questo primo lotto conta una spesa di 1,1 milioni di euro, finanziati per 900 mila euro da Regione Lombardia e 200 mila euro a carico del municipio civatese. Anche per l’importante finanziamento ottenuto dal Pirellone, lo scorso ottobre a Civate era giunto il governatore Attilio Fontana (vedi articolo precedente).