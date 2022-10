Visita del presidente lombardo a Isella nell’area che sarà riqualificata

Una struttura polifunzionale e ristorazione, area fitness e in futuro anche una piscina

ISELLA – “La Porta dei Laghi”, così è stato chiamato il progetto che cambierà volto all’ex area campeggio di Isella a Civate e questo grazie al contributo di ben 900 mila euro di Regione Lombardia che ha recentemente siglato l’accordo di programma con il Comune di Civate.

Il primo lotto di interventi prevede una spesa di 1,1 milioni di euro, gran parte coperti dal finanziamento del Pirellone, mentre i restanti 200 mila euro saranno a carico del municipio civatese. Per conoscere di persona il progetto, il presidente lombardo Attilio Fontana è giunto a Isella venerdì mattina, in una delle tappe della sua visita odierna nel territorio lecchese.

“Sarà un cambiamento epocale per il nostro comune e per il territorio circostante – ha rimarcato il sindaco Angelo Isella, accogliendo il governatore – ‘La Porta dei Laghi’ perché Isella è il primo spazio che si trova venendo da Milano prima di giungere al Lago di Como, una zona bellissima che intercetta già oggi visitatori e che in futuro potrà offrire dei sevizi dedicati al turista”.

Un incantevole varco di ingresso quello offerto da Isella nel territorio lecchese; del resto, come ha avuto modo di dire il sindaco al governatore, da questa località si possono godere dei tramonti incredibili, da restare senza fiato.

L’intervento, studiato dall’architetto Livio Dell’Oro, prevede la demolizione dell’attuale caseggiato per ricostruirlo ex novo, sarà un edificio due piani con sale polifunzionali da destinare in parte a sede di associazioni locali e in parte a bar caffetteria, prevedendo anche la riqualificazione dell’area esterna con una zona gioco per bimbi e percorso fitness. Il progetto, se saranno recepiti ulteriori fondi, avrà un seguito con un secondo lotto di lavori che prevedrebbe anche la realizzazione di una piscina a bordo lago.

“Contiamo di chiudere il progetto definitivo entro l’anno e di arrivare a gara per i lavori entro la prossima estate” ha spiegato il sindaco.

Il progetto

Il governatore si è compiaciuto del luogo e dei piani pensati dal Comune per valorizzarlo: “E’ un posto stupendo. Bene, al lavoro! – ha commentato Fontana che nella sua visita si è fermato anche a colloquiare con alcuni pescatori in attività sulle rive – Regione cerca di intervenire il più possibile sui territorio affinché si possano superare quelle difficoltà infrastrutturali e fare in modo che su tutta la regione ci siano eguali condizioni di sviluppo”.

Ad accogliere Fontana c’erano anche il sottosegretario regionale Antonio Rossi e il consigliere Mauro Piazza, con il vicepresidente dell’autorità di Bacino, Giuseppe Mauri, la presidente della provincia Alessandra Hofmann e il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso:

“Il progetto del Comune di Civate ha sicuramente una rilevanza sovracomunale – ha rimarcato Piazza – questa è la porta del turismo del nostro territorio, si inserisce in un panorama turistico-culturale di pregio, ai piedi di San Pietro al Monte e sulla ciclovia dei Laghi. E’ un progetto che aiuta a valorizzare il territorio”.

Un piano importante per l’area circostante e che andrà ad interfacciarsi con i percorsi ciclabili del lago, come l’anello che i comuni dell’adiacente lago di Annone stanno cercando di completare. “E’ un obiettivo ambizioso che stiamo portando avanti insieme agli altri comuni e la Provincia – ha spiegato il sindaco Chiara Narciso – il fine ultimo è quello di mettere in rete le bellezze del nostro territorio”.