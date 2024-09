Valmadrera: approvata l’adesione all’accordo “Stazioni Sicure”

Promuovere la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie

L’accordo, valido fino al 31 dicembre, prevede un contributo finanziario da parte di Regione Lombardia

VALMADRERA – È stata approvata l’adesione all’Accordo tra la Prefettura di Lecco, la Regione Lombardia e Trenord Srl, finalizzato alla promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei seguenti comuni della provincia di Lecco: Airuno, Bellano, Brivio, Calco, Cassano Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Valmadrera, Lomagna e Colle Brianza.

L’Accordo prevede il potenziamento e l’integrazione delle competenze professionali delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali attraverso l’attuazione di servizi coordinati. Il personale della Polizia Locale, impiegato in queste attività, opererà principalmente nelle aree circostanti le stazioni ferroviarie nell’ambito del progetto che il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila, presenterà alla Regione Lombardia.

In caso di necessità urgenti di prevenzione dei reati o di turbative dell’ordine pubblico, il personale interverrà all’interno delle stazioni, coordinandosi tempestivamente con la Centrale Operativa della Questura e con quella dell’Arma dei Carabinieri di Lecco. Questo intervento avverrà in base al turno previsto dal Piano di Controllo Coordinato del Territorio e, al di fuori di esso, in collaborazione con le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri di Lecco e Merate e con il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Nel dettaglio, per quanto concerne il Comando della Polizia Locale di Valmadrera, sono previsti servizi serali e notturni (dalle ore 20 alle ore 2) il venerdì nei mesi di ottobre e novembre, con l’impiego di 3 agenti e 1 ufficiale (Comandante del Corpo Associato). Inoltre, saranno attivati servizi nei giorni festivi nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14-18 durante i mesi di settembre, ottobre e novembre, con l’impiego di 2 agenti.

L’accordo, valido fino al 31 dicembre, prevede un sostegno finanziario da parte di Regione Lombardia per il rimborso dei servizi di Polizia Locale svolti in regime di straordinario, per un importo complessivo di 30 mila euro.

L’adesione è stata approvata dal Comune di Valmadrera con una delibera adottata dalla Giunta Comunale durante la seduta del 23 settembre scorso.