Valmadrera. Eliana Vassena, la Cooperativa Arcobaleno e i Vigili del Fuoco sono i benemeriti 2025

Le benemerenze verranno consegnate per la prima volta il prossimo 18 gennaio, nell’ambito delle celebrazioni per il patrono Sant’Antonio Abate

VALMADRERA – La Conferenza dei Capigruppo, composta dal Sindaco Cesare Colombo e dai Capigruppo Francesca Leto (“Progetto Valmadrera”) e Alessandro Leidi (“Ascolto Valmadrera”), ha esaminato nella seduta del 9 gennaio le candidature per le civiche benemerenze che verranno conferite per la prima volta, a seguito della recente approvazione del relativo Regolamento nel quale si prevede il conferimento del riconoscimento, in occasione della ricorrenza della Festività di Sant’Antonio Abate, patrono della città, “a Enti, Associazioni, persone fisiche residenti a Valmadrera, o che vi abbiano vissuto per lungo tempo, che si sono particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, della salvaguardia dei diritti costituzionali in genere, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolari collaborazione con attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, e abbiano dato lustro alla città di Valmadrera e alla sua comunità”.

Esaminate le candidature pervenute, la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto all’unanimità di attribuire la benemerenza alla dottoressa Eliana Vassena per aver portato lustro alla comunità locale grazie a una carriera scientifica di alto livello internazionale, distinguendosi per i contributi fondamentali nel campo della psicologia cognitiva e delle neuroscienze;

alla cooperativa Arcobaleno per l’attività svolta fin dagli anni Ottanta con l’Associazione “Oltre Noi ODV Valmadrera” per l’accoglienza e la cura della disabilità e al Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari per il costante impegno nella tutela della sicurezza pubblica e nella gestione delle emergenze di livello sia comunale che nazionale.

Le civiche benemerenze verranno conferite nel corso della cerimonia che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 10.00 (programma allegato), nell’ambito delle iniziative programmate in occasione della Festa patronale di S. Antonio Abate. Nella stessa occasione verrà sottoscritto il patto di gemellaggio con la città di Buckingham (GB).

L’Amministrazione comunale “vuole così evidenziare la ricchezza del tessuto valmadrerese nel quale sono cresciuti soggetti che, con le loro capacità, il loro impegno e la loro dedizione, hanno contribuito alla crescita della comunità locale e, al tempo stesso, la volontà di Valmadrera di aprirsi e di avere uno sguardo che va al di là dei propri confini”.