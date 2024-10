Valmadrera. Il Mercatino delle pulci torna domenica 27 ottobre

In piazza del Mercato dalle ore 7.45 alle ore 16

Vintage, oggetti d’epoca, collezionismo e molto altro

VALMADRERA – Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera è organizzato da UGT Valmadrera e si svolge presso il piazzale del Mercato di Valmadrera in Via Molini. L’appuntamento è per domenica 27 ottobre dalle ore 7.45 alle ore 16.

L’edizione di ottobre si preannuncia ricca di sorprese: oltre 120 espositori, tra privati e hobbisti, presenteranno una vasta gamma di articoli, dai pezzi da collezione agli oggetti artigianali e vintage, ognuno con una storia da raccontare.

Questo mercatino è ormai una tappa imprescindibile per chi cerca pezzi originali e rari, oltre che per chi desidera immergersi nelle atmosfere nostalgiche di un tempo passato.

Nonostante le incertezze delle previsioni meteo per il weekend, gli organizzatori sono ottimisti riguardo a un possibile miglioramento, che consentirà a tutti di godere appieno dell’evento.

“Il Mercatino delle Pulci di Valmadrera è sempre un’occasione speciale per incontrarsi, scoprire oggetti dal fascino antico e trascorrere una giornata diversa all’aria aperta” affermano i volontari dell’associazione UGT Valmadrera, che promuove l’evento dal 2013.

Il mercatino si tiene regolarmente ogni quarta e quinta domenica del mese, da gennaio a novembre. Con il suo affascinante mix di tradizione e modernità, continua a essere una delle destinazioni preferite per gli amanti del vintage e degli oggetti d’epoca.

Infine, per maggiori informazioni, è possibile consultare questo sito.