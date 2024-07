Valmadrera, lavori al cimitero di via Mons. Pozzi, 126 nuovi loculi

Prosegue l’ampliamento del camposanto di via Mons. Pozzi

Previsti 126 nuovi loculi per colombari

VALMADRERA – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’8° lotto del nuovo cimitero di via Mons. Pozzi.

Il progetto, predisposto dall’ing. Donato Maggioni con Studio professionale in Molteno, prevede la formazione di nuovi loculi con caratteristiche tipologiche simili a quelli preesistenti, al fine di garantire continuità e omogeneità all’interno di tutto il comparto cimiteriale, sia dal punto di vista tipologico che nella scelta dei materiali di finitura.

Con il nuovo lotto di ampliamento si prevede la realizzazione di un totale di 126 nuovi loculi per colombari, disposti su due file sovrapposte, in due blocchi distinti rispettivamente da 50 e 76 posti, oltre alla predisposizione del piano per il futuro ampliamento di un altro blocco da 76 posti. La spesa complessiva del progetto è di €. 560.000,00.