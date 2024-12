A Premana tornano i Mercatini di Natale

I mercatini sono organizzati dalla Pro Loco

PREMANA – Il periodo delle festività natalizie si avvicina e Premana si prepara ad accogliere il clima natalizio con i tradizionali Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco. Quest’anno l’evento si presenta in una versione più ampia rispetto all’edizione precedente.

Oltre ai circa trenta espositori che animeranno la zona pedonale accanto alla piazza della chiesa, e al consueto punto ristoro con vin brulè e altre bevande calde, la Croce Rossa di Premana offrirà un pranzo a base di polenta e cinghiale, e pasta, da gustare in una tensostruttura riscaldata allestita nel piazzale dell’asilo.

L’intera giornata sarà arricchita dai canti dei “Coscritti”, che animeranno la messa delle ore 11 e si esibiranno insieme ai bambini della scuola materna in un concerto previsto per le ore 16.

Inoltre, è prevista un’apertura straordinaria del Museo Etnografico, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Nel pomeriggio, verranno organizzati anche laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni.

L’evento è in programma per il 15 dicembre, a partire dalle ore 9 e si svolgerà per tutta la giornata.