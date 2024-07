Artisti del legno all’opera ai Piani di Artavaggio

Gli scultori hanno realizzato le prime opere per il Sentiero della Marmotta

L’evento “Profumi di cedro e sapori d’alpeggio” organizzato dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio

MOGGIO – Successo per la prima edizione di “Profumi di cedro e sapori d’alpeggio“, l’evento organizzato dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio e che si è svolto domenica 21 luglio ai Piani di Artavaggio. Panorami meravigliosi hanno fatto da sfondo agli artisti scultori del legno e che hanno realizzato le prime opere per “Il sentiero della marmotta“, un progetto che l’Associazione sta portando a termine per le famiglie.

“Quattro ragazzi hanno lavorato intensamente e con passione tutta la giornata e ad oggi, una lumaca, un’aquila, un camoscio e le mascotte dei Piani (Molly), una marmotta, spiccano dai tronchi di cedro, ricchi di dettagli e pronte per guidare i più piccoli lungo il sentiero che verrà inaugurato a breve. Il tutto è stato accompagnato da una degustazione di formaggi tipici”, spiegano gli organizzatori dell’evento.