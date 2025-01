Ballabio, nuovo piano cimiteriale: si pensa alla sepoltura degli animali d’affezione con i loro padroni

Gli incarichi per la redazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale e per la relazione geologica

BALLABIO – Al via la progettazione per il rinnovo dei due cimiteri di Ballabio, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che ha affidato lo studio a due diversi tecnici.

Si tratta di due incarichi distinti, uno per la redazione di un moderno Piano Regolatore Cimiteriale e per l’aggiornamento del regolamento di Polizia Mortuaria, affidato all’arch. Turati di Cremona al costo di 13.055,95 euro, mentre l’altro per la redazione di una relazione geologica a supporto al piano, affidata al geologo Bassi di Soncino al costo di 3.197,38 euro.

I cimiteri di Ballabio, come noto, sono ormai giunti alla saturazione e negli scorsi anni si sono susseguiti diverse operazioni di esumazioni ed estumulazioni che pur avendo risolto la situazione nell’immediato non sono da ritenersi sufficienti a risolvere i problemi di lungo periodo. Ecco quindi che l’Amministrazione Comunale, di concerto con la responsabile dell’Ufficio Demografico Laura Buzzoni e con il responsabile dell’Ufficio Tecnico arch. Marcello Tommasi, ha ritenuto doveroso intervenire prima che la situazione divenisse insostenibile.

“Con il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale – afferma il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – intendiamo dare delle risposte ai problemi dei nostri cimiteri, sia mediante l’istituzione di nuove regole più efficaci sia mediante l’individuazione di nuovi spazi sempre più necessari. Inoltre, – prosegue il Sindaco – intendiamo stabilire delle norme che permettano la sepoltura congiunta degli animali di affezione con i propri padroni. Ci sembra corretto con la nuova regolamentazione, poter dare questa opportunità ai ballabiesi, in quanto spesso l’animale domestico è considerato come un vero e proprio componente della propria famiglia”.