Barzio festeggia Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Il programma

Appuntamento il 24 novembre

Sfilata, santa messa e pranzo sociale

BARZIO – Domenica 24 novembre 2024, Barzio si vestirà a festa per celebrare Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Un’occasione speciale per unirsi al Corpo Musicale in una giornata ricca di musica, tradizione e convivialità.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con una sfilata, che partirà da Via Roma. Alle 10.30 la Santa Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Alessandro. Al termine della celebrazione, il Corpo Musicale offrirà un breve momento di intrattenimento musicale, arricchendo l’atmosfera con la magia delle sue note.

Per chi non potrà partecipare di persona, sarà possibile seguire la celebrazione della Santa Messa in diretta live grazie al servizio messo a disposizione dalla Parrocchia sul sito www.mariareginadeimonti.it

Il momento conviviale proseguirà con il tradizionale pranzo sociale presso l’Albergo Vittoria, durante il quale verranno premiati i musicanti che festeggiano importanti traguardi di appartenenza al Corpo Musicale. Un’occasione per celebrare la dedizione e la passione che animano questa storica realtà del territorio.