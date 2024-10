Bus Ballabio-Resinelli, corse ristabilite grazie all’Agenzia Tpl

Lunedì partirà la sperimentazione con due coppie di corse, da lunedì a sabato

Il sindaco di Ballabio Bussola: “La politica ha a cuore gli interessi dei cittadini e del territorio”

BALLABIO – “Alla fine ha prevalso il buon senso e la linea 7 per i Piani Resinelli è stata ristabilita”. Così il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola sulla riattivazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Ballabio-Piani Resinelli che partirà lunedì 28 ottobre in via sperimentale con due coppie di corse, da lunedì a sabato.

Questo il risultato emerso dall’incontro dello scorso 17 ottobre voluto dalla Provincia di Lecco, a cui hanno partecipato per la Provincia di Lecco la Presidente Alessandra Hofmann, il Vicepresidente e Consigliere delegato ai Trasporti e Mobilità Mattia Micheli e il Dirigente Fabio Valsecchi; per l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese il Vicepresidente Franco de Poi, il Consigliere Marisa Fondra e il Direttore Daniele Colombo; i Sindaci di Lecco Mauro Gattinoni, Abbadia Lariana Roberto Azzoni, Mandello del Lario Riccardo Fasoli e Ballabio Giovanni Bruno Bussola.

“Ancora una volta – commentano la Presidente Hofmann e il Vicepresidente Micheli – la Provincia di Lecco ha svolto un ruolo di coordinamento e di supporto ai Comuni, finalizzato a offrire un servizio di mobilità collettivo e sostenibile per l’area dei Piani Resinelli, per i residenti di Ballabio, per i turisti e gli appassionati di montagna che vogliono raggiungere questo luogo di pregio da un punto di vista ambientale e paesaggistico che fa capo, a livello amministrativo, ai quattro Comuni presenti all’incontro. Ringraziamo i Sindaci che hanno sostenuto la bontà della proposta di implementare il servizio in via sperimentale e per la concretezza confermata di assicurare un contributo economico per la copertura delle spese, pari a 20.000 euro equamente distribuiti. E ringraziamo l’Agenzia Tpl che si è assunta l’onere di attuare questa implementazione di carattere sperimentale, che terminerà, in prima fase, con la programmazione oraria invernale al termine del periodo scolastico. Infine, grazie all’ex Consigliere provinciale Stefano Simonetti, che durante il suo mandato si è fatto carico di trovare la soluzione a questo problema”.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare il ripristino delle corse feriali dei bus per i Piani Resinelli, un servizio cruciale per residenti, lavoratori e turisti – sottolinea il Sindaco di Abbadia Lariana Azzoni, capofila dei Comuni – Questo importante risultato è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra i cinque enti che compongono la convenzione dei Piani Resinelli, la Provincia di Lecco, l’Agenzia Tpl e LineeLecco. Tale sinergia dimostra quanto sia fondamentale ascoltare le esigenze del territorio e agire concretamente per garantire una mobilità sostenibile. Il servizio comporta un significativo impegno economico da parte dei quattro Comuni coinvolti nella convenzione. Per noi i Piani Resinelli sono importanti e continueremo a lavorare per il rilancio della nota località turistica, anche in un’ottica di potenziamento dei servizi, pur nella consapevolezza che si debba valutare attentamente l’efficacia degli stessi rimodulandoli qualora necessario”.

“Vince il principio che un servizio viene mantenuto, indipendentemente da costi e inevitabili sforzi economici, semplicemente perché la politica ha a cuore gli interessi dei cittadini e del territorio – il commento del sindaco di Ballabio Bussola – sono molto soddisfatto che Comuni, Provincia di Lecco e TPL abbiano saputo fare rete e trovare una soluzione di compromesso con lo sforzo di tutte le parti in causa. Questa è la migliore risposta possibile per tutti gli abitanti dei Piani Resinelli e per gli appassionati della montagna: noi ci siamo e siamo a fianco dei cittadini”.

“L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese – evidenziano il Vicepresidente Franco De Poi e il Consigliere Marisa Fondra – è molto attenta alle istanze che provengono dai territori di riferimento e lavora sempre per adeguare il servizio alle varie esigenze che ci vengono sottoposte. Perciò abbiamo deciso di avviare volentieri questa sperimentazione, con l’impegno a valutarne i risultati al termine del periodo di osservazione”.