Dog Day a Cortenova: una domenica dedicata agli amici a 4 zampe

Organizzato dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi in collaborazione con il Comune di Cortenova

Grande interesse da parte dei residenti e dei turisti

CORTENOVA – L’iniziativa “Dog Day”, giunta al suo terzo anno, si conferma un’apprezzatissima iniziativa. L’evento, tenutosi nella giornata di domenica 30 giugno presso il campo di educazione in Via Careggiata a Bindo, adiacente alla pista ciclabile, è stato organizzato dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cortenova.

Ha riscosso grande interesse e partecipazione, sia da parte dei residenti, provenienti da tutta la Valla, che dei turisti che non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di usufruire di una consulenza professionale gratuita e personalizzata per togliersi dubbi e curiosità a riguardo della gestione dei loro amici a quattro zampe, trovando suggerimenti e consigli per migliorare la relazione con il proprio cane.

Per coloro che non sono riusciti a partecipare all’evento, possono rivolgersi a Michela che, durante tutto l’anno, organizza dei percorsi educativi, consulenze personalizzate pre e post affido, socializzazioni e attività dedicate al mondo canino.

Per informazioni consultare il sito al link seguente: www.michelavalentinuzzi.it