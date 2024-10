Moggio. Il 27 ottobre tutti di corsa con la “RUN4CRI Valsassina”

L’idea è nata per raccogliere fondi da destinare interamente alla Cri Valsassina

MOGGIO – Torna la “RUN4CRI Valsassina”, manifestazione podistica non competitiva, suddivisa in due tipologie di percorso, uno da 5km e uno da 10km, in programma a Moggio il 27 ottobre. L’idea è nata per raccogliere fondi da destinarsi interamente alla Cri Valsassina per l’acquisto del materiale utilizzato nei servizi di emergenza-urgenza e socioassistenziali sul territorio valsassinese.

“Forti del successo delle precedenti edizioni, abbiamo deciso di tornare sviluppando un programma di una corsa adatta a tutti, sia ai super sportivi che potranno confrontarsi su una distanza di 10km, sia a chi corre a livello amatoriale e sia anche ai meno allenati, ai giovanissimi o ai meno giovanissimi che potranno partecipare su un percorso ridotto di 5 km al ritmo che preferiranno”.

“Dato l’ambito che ci coinvolge, uno dei risvolti subito condiviso da noi organizzatori è stato quello di estendere a tutte le associazioni limitrofe alla nostra l’invito a partecipare in gruppo. In fase di iscrizione è infatti possibile, per ogni atleta, segnalare la propria squadra di appartenenza. Il gruppo più numeroso si aggiudicherà un premio dedicato”.

