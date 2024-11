Taceno, manutenzione straordinaria dei ponti sulla Sp62

L’importo complessivo del progetto di 548.226,13 euro

Interventi di consolidamento e aumento della capacità portante

TACENO – Lungo la strada provinciale 62 della Valsassina a Taceno sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria di 3 ponti, finalizzati al loro consolidamento e all’aumento della capacità portante per soddisfare le caratteristiche richieste dalla normativa vigente. Nel contempo, dove necessario, è previsto il contestuale ammodernamento dei dispositivi di sicurezza mediante la posa di nuove barriere stradali (guardrail).

Il primo intervento (ponte 1), in corso di realizzazione, è posto all’altezza della progressiva chilometrica 26+061. Gli interventi successivi, che verranno cantierizzati dopo la conclusione del primo intervento, sono posti al km 26+573 (ponte 2) e km 26+854 (ponte 3). L’importo complessivo del progetto di 548.226,13 euro è finanziato in parte con risorse ministeriali, in parte con fondi propri della Provincia di Lecco.

“Questi interventi – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – testimoniano l’attenzione e la vicinanza della Provincia di Lecco verso il territorio valsassinese, anche in chiave della realizzazione della rotonda di Taceno, richiesta da diverse amministrazioni comunali della Valle, e delle opere legate alla variante di Primaluna. Questi interventi renderanno la Sp 62 una strada sempre più sicura e garantiranno collegamenti più funzionali tra le diverse aree della Valsassina e in generale di tutta la provincia”.

“Sono davvero soddisfatto per i lavori sui ponti e sui piani viabili che in queste settimane stanno interessando Taceno, lavori che permetteranno di mettere in sicurezza le strade, eliminando i piccoli dissesti e i conseguenti disagi – sottolinea il Sindaco di Taceno Alberto Nogara – Ringrazio la Provincia di Lecco, la Presidente Hofmann e il Vicepresidente Micheli, per la costante attenzione verso la nostra valle; insieme abbiamo concordato anche la realizzazione della nuova rotonda a Taceno, che porterà beneficio a tutto il territorio valsassinese”.