Varenna, salvò una donna: conferita la benemerenza civica a Giacomo Mellera

Ieri sera, venerdì, la cerimonia di premiazione di Giacomo Mellera, 28 anni

Commozione al momento dell’abbraccio tra Giacomo e le figlie della donna soccorsa, Eleonora e Roberta, presenti alla serata

VARENNA – Il suo intervento tempestivo e puntuale ha permesso di salvare una vita umana e per questo, ieri, Giacomo Mellera ha ricevuto l’onorificenza di “Cittadino benemerito di Varenna” ed è stato iscritto all’interno dell’Albo d’oro del Comune di Varenna.

28 anni, volontario del Soccorso Bellanese, Mellera si era reso protagonista di un gesto di grande umanità lo scorso 19 marzo quando aveva infatti prontamente soccorso i coniugi Francesco Panighi e Loredana Confalonieri, di Camparada, vittime di un incidente stradale avvenuto proprio a pochi metri dall’abitazione del soccorritore. Per l’uomo, morto sul colpo, non vi fu nulla da fare, mentre il tempestivo intervento del varennese ha permesso a Loredana di sopravvivere.

Lo scorso 29 aprile, il Consiglio comunale aveva deliberato all’unanimità, su proposta del Sindaco Mauro Manzoni, di assegnare a Giacomo Mellera l’onorificenza civica.

E ieri sera si è svolta la cerimonia condotta dalla giornalista Katia Sala. Il primo cittadino ha sottolineato come “il servizio di volontariato che Giacomo svolge presso il Soccorso Bellanese, insieme a tanti altri che lo compiono insieme a lui, il più delle volte non fa notizia, ma si svolge nell’umile ed operoso lavoro quotidiano da parte di persone che decidono di offrire un po’ del loro tempo e delle loro energie per il bene di tutti. Mi auguro che il gesto di Giacomo possa spronare altri ad impegnarsi per le proprie comunità, spendendo un po’ del loro tempo ed energie al servizio di altri, perché questo possa favorire così rapporti umani più solidali e fraterni tra le persone”.

La consegna della benemerenza è proseguita con le parole di Giacomo Mellera che, visibilmente commosso, ha affermato che “scalda il cuore sentire questa riconoscenza”. Il giovane volontario ha poi voluto condividere simbolicamente il riconoscimento con tutti i “soccorritori che hanno preso la mia stessa decisione e dedicano il loro tempo quotidianamente. Non siamo eroi e non siamo angeli. Siamo persone”. Ha concluso il suo intervento rinnovando l’invito a tutti: “Fate un corso di primo soccorso, entrate nell’associazione più vicina a voi. È un’esperienza che vi cambia la vita. Ma soprattutto… è un’esperienza che può cambiare la vita di qualcun altro”.

La cerimonia, che ha visto anche la partecipazione del Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio e il presidente del Soccorso Bellanese, si è conclusa con un toccante momento colmo di emozione: l’abbraccio tra Giacomo e le figlie della donna soccorsa, Eleonora e Roberta, presenti alla serata, che è poi proseguita con il magnifico concerto “Alles Walzer” dell’Arpeggione Chamber Orchestra e diretta dal maestro Roberto Gianola, con il soprano Olga Dyadiv e il tenore Niklas Meyer, nell’ambito della IV edizione del “Lake Como Varenna Festival”, diretto dal direttore artistico Maurizio Moretta.