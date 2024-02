Nome lista Candidato sindaco Voti Percentuale Obiettivo Comune Flavio Cipelli 97 66,89% Per Tremenico e Avano Buzzella Alessandro 48 33,10% Il Candidato in neretto è stato eletto sindaco Liste Elettorali Obiettivo Comune Candidato Sindaco Flavio Cipelli Adamoli Ferruccio Adamoli Valentina Buzzella Gianni Cipelli Fabio Pandiani Costante Pandiani Damiano Pandiani Erica Pandiani Santino Rubini Giovanni Tundo Antonio Per Tremenico e Avano Candidato Sindaco Buzzella Alessandro Alpago Antonio Giuliano Pandiani Laura Oltolini Roberto Buzzella...