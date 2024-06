Appassionati delle due ruote, il 15 giugno nuova edizione di Lazzo Duro

Moto giro di circa 600 km tra passi e valichi

L’edizione 2024 si svolgerà tra l’Italia e la Francia con partenza da Sauze d’Oulx e arrivo a Sestriere

LECCO – “Per Alpinisti a motore: in un giorno, passi valichi e colline, 600 km di strade panoramiche! Non c’è competizione se non con sé stessi, è il piacere di superare i propri limiti”. Lo presentano così gli organizzatori l’ormai tradizionale appuntamento con Lazzo Duro, moto giro di circa 600 km tra passi e valichi in programma per sabato 15 giugno.

Quest’anno, si svolgerà tra l’Italia e la Francia con partenza da Sauze d’Oulx e arrivo a Sestriere, nelle nostre magnifiche Alpi. Quest’anno vedrà i partecipanti percorrere alcune delle strade più panoramiche che gli appassionati motociclistici amano e alcuni già conoscono molto bene.

“Non è una gara non è una competizione ma è un giro ‘tosto’ perché il percorso si snoda su una distanza importante e da compiere in un solo giorno su percorsi tortuosi e migliaia di curve e tornanti”, spiegano gli organizzatori.

Solo qualche ora prima della partenza ai partecipanti verrà comunicato il percorso che dovranno affrontare attraverso la consegna di un elenco di punti di passaggio (road book) e le cartine generali e dettagliate di tutto il percorso.

Ma il piacere di portarlo a termine e chiuderlo con un gran sorriso soddisfatto fa si che ogni anno tantissimi appassionati aspettino di partecipare all’edizione successiva.