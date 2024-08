Arrampicata. Beatrice Colli a un passo dal podio agli Europei di Villars

Per la lecchese un errore a inizio run nella finale 3°/4° posto contro l’altra azzurra Giulia Randi

Beatrice Colli aveva fatto segnare il terzo miglior tempo (6″99) nella fase di qualificazione

LECCO – Quarto posto per la lecchese Beatrice Colli (Fiamme Oro) ai Campionati Europei di arrampicata sportiva che si stanno svolgendo a Villars in Svizzera. Polonia e Italia hanno dominato la fase di qualificazione della specialità Speed ​​femminile.

Natalia Kalucka, Patrycja Chudziak e Beatrice Colli hanno corso tutte sotto la soglia dei sette secondi con la nostra azzurra, nata e cresciuta nei Ragni di Lecco, in 6″99 (3° miglior tempo). Nelle semifinali Beatrice Colli (7″37) cede alla polacca Patrycja Chudziak (6″93), mentre l’altra azzurra Giulia Randi (7″50) cede alla polacca Natalia Kalucka (6″82).

Le due azzurre si sono quindi ritrovate nella finalina per il 3°/4° posto dove Beatrice Colli è caduta a inizio run per un errore, mentre Giulia Randi è arrivata terza in 8″60. Nella finale tutta polacca vince Natalia Kalucka in 6″98, mentre Patrycja Chudziak chiude con una caduta.

Sempre nella giornata di ieri, giovedì, ricordiamo che l’Italia e Lecco hanno gioito per il successo mondiale della mandellese Alice Marcelli (Asd Ragni di Lecco) che è stata capace di imporsi nella categoria Under 16 specialità Speed ai Campionati del Mondo Giovanili in Cina.