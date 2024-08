ASD Sport Valsassina compie 20 anni. Le celebrazioni iniziano con un nuovo sito internet

La società fu fondata il 12 settembre 2005 da un gruppo di appassionati di sport

INTROBIO – Per il ventesimo anniversario l’ASD Sport Valsassina ha deciso di celebrare in molti e svariati modi. La prima festa consiste nel lancio di un nuovo sito all’indirizzo www.valsassinasport.it. Il portale offre una panoramica completa

sulle attività della società, incluse informazioni dettagliate, consigli per atleti e genitori, calendari e molto altro.

Il rinnovamento è stato pensato nell’ottica di dare maggiore visibilità alla missione dell’Associazione: promuovere lo sport e offrire opportunità di crescita a bambini e ragazzi attraverso la pallacanestro.

Fondata il 12 settembre 2005 da un gruppo di appassionati di pallacanestro, la Società è cresciuta costantemente, diventando un punto di riferimento per il basket giovanile in Valsassina. Con gli anni Sport Valsassina è diventata una fucina di giovani talenti e un luogo dove i valori dello sport sono al primo posto.

“Per celebrare questo importante traguardo, sono previsti numerosi eventi e iniziative che

coinvolgeranno atleti, famiglie e la comunità locale. Tra questi, ci saranno tornei di basket,

giornate di sport aperte a tutti e incontri con ex giocatori e allenatori che hanno fatto la storia del club. Dettagli e aggiornamenti su queste attività saranno disponibili sul sito web e sui nostri canali social” comunica la dirigenza dell’Associazione.