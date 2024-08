Basket DR1. Pubblicato il calendario provvisorio del campionato

Si comincia l’ultima settimana di settembre

Lecchesi inserite nel girone EST C

LECCO – La FIP Lombardia ha pubblicato il calendario provvisorio del campionato di serie DR1. Dopo la retrocessione di Mandello e Rovagnate, e quella della WBT Calolziocorte dalla Serie C, saranno tre le formazioni lecchesi al via: la suddetta WBT, insieme all’Edilcasa Civatese e al Basket Nibionno.

Le formazioni lecchesi sono state inserite nel girone EST C, un girone che toccherà ben cinque province, passando dalla Valtellina fino al milanese. Insieme a loro ci saranno Appiano, Morbegno, Cabiate, Rovello, Sondrio, Paderno Dugnano, Erba, Villasanta, Inverigo, Binzago e Cusano Milanino.

“Il livello del campionato è molto alto, si stanno rinforzando tutte – dichiara il nuovo allenatore di Calolzio, Ivano Perego – all’inizio pensavo che sarebbe stato un campionato più spezzato in due, invece sembrerebbe molto equilibrato”.

La prima giornata sarà l’ultimo fine settimana di settembre. Tutte e tre le lecchesi inizieranno venerdì 27 settembre: Calolzio in casa contro Cabiate, Civate al PalaCivitz contro Rovello e Nibionno sul campo di Inverigo. Il primo derby della stagione avverrà già alla terza giornata, con la sfida tra Nibionno e Calolzio, venerdì 11 ottobre.

L’ultima giornata di stagione regolare sarà a metà aprile, prima dell’inizio della fase di post season che deciderà chi verrà promossa in Serie C, chi resterà in categoria e chi retrocederà in DR2.