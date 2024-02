Calcio. Derby da dimenticare: Lecco sconfitto 3 a 0 dal Como

Al Rigamonti Ceppi non c’è stata storia: i “cugini” incassano i tre punti

Decidono la partita: Goldaniga (3′), Bellemo (21′) e Abildgaard (93′)

LECCO – Un derby sotto tono rispetto le aspettative in cui il Lecco esce sconfitto ancora una volta dal Rigamonti-Ceppi. Il Como ha dominato la partita e portato a casa tre punti meritatamente contro un’avversario senza grinta che ha faticato a costruire gioco e pericoli alla porta di Semper.

Aglietti ritrova tutti i suoi titolari, unico assente Salcedo, e mette in campo un mix tra le due formazioni usate nelle prime due gare della sua gestione. La difesa è la stessa di Terni, a centrocampo riconquista il suo posto Ionita, al fianco di Galli e Listkowski dopo la bella prova di settimana scorsa. Mentre davanti Buso si affianca dal primo minuto a Lepore e Novakovich.

Nella formazione comasca mancheranno ancora i lungodegenti Kone e Baselli, e Cutrone, fermo da un mese per infortunio. Roberts rispetto alla formazione che ha pareggiato col Parma inserisce Iovine in difesa, mentre davanti la prima punta sarò Nsame, Gabrielloni invece parte dalla panchina.

La Cronaca

Inizia il derby del Lario al Rigamonti-Ceppi in una splendida cornice di pubblico tra cori e scenografia. Sul campo i comaschi provano a prendere l’iniziativa, ma il Lecco chiude gli spazi. Però il Como passa da corner, Strefezza (C) la mette sul primo palo e Goldaniga (C) anticipa l’avversario ed insacca in rete al 3′ minuto di gioco.

All’8′, i blucelesti provano a reagire portandosi in avanti con dei bei cambi di gioco da sinistra a destra sull’asse Caporale (L) – Lepore (L) ma Sala (C) chiude bene la diagonale difensiva. Al 15′, Buso (L) ruba palla a Strefezza (C) e inventa per Novakovich (L) che manca di poco la porta con il diagonale sinistro.

Al 21′, secondo corner e secondo gol per il Como: schema per i lariani che la mettono fuori per Da Cuhna (L) che apre tutta, Bellemo (C) scarta tre difensori blucelesti e la inscacca nell’angolino basso alla destra di Saracco (C). Il Lecco subisce e il colpo e il Como va di nuovo vicino al gol con il tiro da fuori area di Nsame (C) che esce di poco a lato, al 25′.

Tre minuti dopo, Verdi (C) fa quello che vuole a centrocampo giocando verticalmente tra le linee e va alla conclusione dopo 40 metri di campo, ma per fortuna è debole e Saracco (L) copre il primo palo. Il Lecco è lento nella costruzione di gioco e fatica ad uscire dalla propria metà campo e quando arriva in area avversaria si lascia anticipare dagli attenti difensori comaschi.

Allo scadere del primo tempo, grande occasione per gli azzurri con il numero 77, Nsame (C) che calcia alto da distanza ravvicinata il cross dalla destra di Strefezza (C).

Poche emozioni a parte i gol nella prima frazione, il Como domina il campo in ampiezza mentre il Lecco deve darsi una svegliata per provare a recuperare lo svantaggio di due reti.

Secondo Tempo

Aglietti cambia durante l’intervallo inserendo Crociata per Guglielmotti e retrocedendo Lepore sulla linea dei difensori, esce anche Listkowski ed entra Degli Innocenti. Dopo 4 minuti della ripresa viene annullato un gol al Como per fuorigioco ad Abildgaard (C) per fuorigioco di Nsame (C).

Il Lecco prova a costruire ma creando pochi pericoli alla retroguardia comasca. Al 65′, i blucelesti vanno al tiro con Novakovich (L) ma Semper (C) controlla la traiettoria della palla che esce a lato. Invece, il Como va alla conclusione con Gabrielloni (C) che calcia di poco alto sopra la traversa.

Al 69′, grande incursione di Strefezza (C) che calcia nel sette, Saracco (L) con una grande parata toglie la palla dalla porta. Poche emozioni nella ripresa il Como pensa a gestire il vantaggio e il Lecco non punge fino all’83’ con il cross di Caporale (L) dalla sinistra, Semper (C) smanaccia a vuoto, Buso (L) passa ad Inglese (L) che anticipato al momento del tiro.

Grande azione dei lariani all’85’, Abildgaard (C) pennella per la testa di Gabrielloni (C) che la mette di poco a lato. In pieno recupero, il Como passa ancora e mette la parola fine sulla gara del Rigamonti-Ceppi. Al 93′ punizione dalla sinistra di Strefezza (C) respinta dalla difesa bluceleste, la sfera arriva sui piedi di Abildgaard (C) che lascia partire un gran sinistro dal limite.

Il Lecco avrebbe dovuto mettere tutto in una partita così delicata ma dopo i due gol si è spento sotto i colpi del Como senza mai mostrare una vera reazione di carattere. Il Lecco ora è atteso sabato dalla difficile trasferta di Bolzano.

Tabellino

LECCO: Saracco; Caporale, Ierardi, Celjak, Guglielmotti (45′ Crociata); Listkowski (45′ Degli Innoccenti), Galli (61′ Sersanti), Ionita (61′ Parigini); Buso, Novakovich (73′ Inglese), Lepore. All. Aglietti

COMO: Semper; Iovine (77′ Cassandro), Odenthal, Goldaniga, Sala (84′ Ioannu); Abildgaard, Bellemo; Strefezza, Verdi (77′ Gioacchini), Da Cuhna (84′ Braunödere); Nsame (61′ Gabrielloni). All. Roberts

Marcatori: 3′ Goldaniga (C), 21′ Bellemo (C), 93′ Abildgaard (93′)

Arbitro: Feliciani di Teramo coadiuvato da Bercigli di Firenze e Yoshikawa di Roma 1, quarto uomo Calzavara di Varese. Al Var – on site – Marini di Roma 1, AVAR Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Guglielmotti (L), Caporale (L), Aglietti (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 56

Cremonese 50

————–—

Como 49

Venezia 48

Palermo 46

Catanzaro 45

Cittadella 36

Brescia 35

——————

Modena 35

Cosenza 33

Bari 33

Südtirol 32

Reggiana 32

Sampdoria 31

Pisa 30

——————–

Ternana 29

Ascoli 27

————–—

Spezia 26

FeralpiSalò 21

Lecco 21