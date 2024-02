Calcio Lecco. Aglietti accende il derby: “Non firmo per il pari”

Martedì al Rigamonti-Ceppi è di scena il derby del Lario contro il Como

Aglietti: “Dobbiamo dare continuità di prestazioni e risultati”

LECCO – “Il derby è una partita importantissima che esula dai pronostici dove conterà l’approccio alla gara e l’intensità, inoltre è una sfida fondamentale sia per la nostra classifica che quella del Como”. Accende la miccia Alfredo Aglietti alla vigilia del derby del Lario tra Lecco e Como che si disputerà domani alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi.

Rispetto al match contro la Ternana spiega il mister: “Domani avremo a disposizione tutti i giocatori che erano fuori. Oggi però Salcedo ha avuto un problema muscolare. C’è abbondanza nelle scelte e avrò quindi la possibilità di ruotare i calciatori per le tre partite nel giro in una settimana”.

“Per il derby abbiamo bisogno di tutti perchè sarà una partita molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Gli undici che inizieranno dovranno essere supportati dai cinque che eventualmente entreranno in campo sia nella gara di domani che in quella di sabato a Bolzano”.

Riguardo alle scelte di formazione Aglietti resta criptico: “Ci sarà da tenere conto di svariate condizioni. Mi terrò le scelte sino all’ultimo minuto però ci sono varie opzioni di schieramento. I ragazzi sono tutti pronti ed hanno voglia di continuare sulla striscia di prestazioni, non premiate dai risultati. Mi auguro che domani portiamo a casa, oltre ad una buona prestazione, l’intera posta in palio”.

Il derby è una partita molto attesa a Lecco infatti: “La cornice di pubblico sarà importante, c’è grande voglia dai tifosi di vedere la gara e da parte nostra di giocare la partita. Però al di là dell’avversario dobbiamo dare continuità sia di risultati che prestazione dato il nostro posizionamento in classifica”.

“Mi aspetto un Como che utilizzi lo stesso sistema di gioco utilizzato nelle ultime gare, il 4-2-3-1 con Gabrielloni punta centrale supportato da Verdi e Strefezza. Hanno dei giocatori di qualità e a gennaio hanno fatto un mercato importante per puntare alla Serie A. Sono forti nella completezza della squadra ed hanno una proprietà ricca ma sul campo si azzerano queste cose e noi contiamo su questo”.

A Terni si è visto un cambiamento nella squadra ma per Aglietti sarà: “Il campo a parlare, dando continuità alle prestazioni per determinarlo. Abbiamo bisogno anche di un pizzico di fortuna che dobbiamo continuare a cercare con la giusta mentalità senza rischiare di perdere e cercare la vittoria sempre sino alla fine. Per domani non firmo per il pari”.