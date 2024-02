Calcio. Il Lecco torna a far punti: contro la Ternana finisce 0-0

Il Lecco torna finalmente a far punti senza subire gol

Al Liberati finisce 0-0, Iannarilli e Saracco i veri protagonisti di giornata

TERNI – Il Lecco torna finalmente a far punti in Serie B dopo sei gare senza vittorie conquistando un pareggio sul difficile campo del Liberati. Contro la Ternana solo un pareggio a reti inviolate che può essere una ripartenza in vista del derby col Como del 27 febbraio.

Il Lecco deve fare a meno di diversi giocatori sia per squalifica, Sersanti e Crociata, che per malattia, Inglese e Ionita, perciò Aglietti schiera un 4-3-3 con interpreti differenti rispetto alla sfida con il Cosenza. Caporale torna titolare sulla fascia sinistra, Galli in mediana al suo fianco Degli Innocenti e Listkowski. Invece nel tridente offensivo Lepore e Parigini a supporto della prima punta Novakovich. Sul fronte opposto, invece, Breda conferma in toto l’11 vincente nella gara contro la Reggiana di settimana scorsa.

La Cronaca

Partita equilibrata nei primi minuti di gioco, la Ternana prova a spingere sulla sinistra e guadagna il primo calcio d’angolo al 5′ minuto ma il Lecco si difende con ordine. Dall’altra parte spingono i blucelesti sulla destra con il tandem Guglielmotti (L) – Lepore (L), i rossoverdi chiudono bene gli spazi al centro dell’area di rigore.

Gioco di studio da entrambe le parte che vive di fiammate come quella di Parigini (L) che mette il turbo sulla fascia sinistra, al 19′, il suo appoggio in mezzo è però allontanato dalla retroguardia di casa. Al 22′, il Lecco ci prova di testa con Guglielmotti (L) sul cross dalla trequarti di Caporale (L), palla in out.

Brivido per la difesa lecchese al 25′, cross dalla sinistra di Luperini (T) la palla attraversa tutta l’area di rigore ed arriva dall’altra parte sui piedi di Sgarbi (T) che prova a rimettere in mezzo ma i blucelesti concedono solo angolo. Ancora la Ternana vicina al gol al 29′, De Boer (T) sterza al centro dell’area ed appoggia dietro per Pereiro (T) che calcia dal limite, Saracco (L) si supera in tuffo, sulla respinta De Boer (T) si tuffa sul pallone e calcia sul palo esterno.

Al 31′ il Lecco ci prova da calcio da fermo, Lepore (L) in mezzo per Celjak (L) pallone oltre la traversa. Ancora gli ospiti, cross dalla destra di Guglielmotti (L), Parigini (L) tutto solo in area si lascia anticipare da Casasola (T). Al 40′, riparte in contropiede il Lecco ma Novakovich (L) ritarda il passaggio finale per Lepore (L) smarcato al centro dell’area delle Fere.

Poche emozioni nel corso del primo tempo del Liberati, la Ternana ha avuto la migliore occasione da gol al 29′ con Pereiro, Saracco si guadagna il posto da titolare con il grande intervento che salva momentaneamente il risultato.

Secondo Tempo

Nessun cambio per entrambi gli allenatori che ripartono con gli stessi undici dei primi 45 minuti. Il Lecco prova ad allungare in ripartenza con Degli Innocenti (L) che conclude dai 30 metri ma la palla è lontana dello specchio della porta. Al 54′, Sacacco (L) mette fuori il cross pericoloso dalla sinistra di Carboni (T).

Due minuti dopo ancora Carboni (T) inventa per Favilli (T) che di testa impegna Saracco (L) in tuffo. Breda cambia alcuni interpreti inserendo Raimondo, man of the match della gara d’andata in cui ha segnato una doppietta. Al 64′, i blucelesti si riaffacciano dalle parti di Iannarilli (T) con l’incornata di Caporale (L) da angolo che termina di poco alta.

Per il finale di partita Aglietti inserisce Buso per Caporale retrocedendo Lepore sulla linea difensiva mentre Beretta da il cambio a Novakovich. Al 72′, pallone dentro della Ternana, Saracco (L) respinge coi pugni e innesca la ripartenza bluceleste: Degli Innocenti (L) per Buso (L) che calcia però in bocca a Iannarilli (T) che mette in angolo.

Dal corner successivo Lepore (L) trova Celjak di testa ma il portiere rossoverde si supera ancora in tuffo e toglie la palla dalla linea di porta. Brivido per il Lecco al 79′, Raimondo (T) in area piccola manca di un soffio il tap-in vincente davanti a Saracco (L). Ternana a proiezione offensiva nei minuti finali, i blucelesti però chiudono tutte le maglie ma non riescono più a trovare spazi in avanti.

Nel recupero ci prova Guglielmotti (L) con il destro da fuori, Iannarilli (T) salva il risultato con una grande parata. Sull’ultimo angolo della partita il Lecco porta tutti in avanti ma nessuno riesce ad impattare il pallone.

Segnali di risveglio per il Lecco che in piena emergenza guadagna un punto importante in ottica salvezza anche e soprattutto per il morale dei blucelesti che in classifica agganciano la FeralpiSalò a quota 21.

Tabellino

TERNANA: Iannarilli; Lucchesi, Capuano, Sgarbi; Amatucci; Carboni (86′ Carboni), De Boer (59′ Marginean); Luperini (69′ Dionisi), Casasola; Pereiro (86′ Carboni), Favilli (59′ Raimondo). All. Breda

LECCO: Saracco; Caporale (69′ Buso), Ierardi, Celjak, Gugliemotti; Degli Innocenti (81′ Frigerio), Galli, Listkowski; Parigini (81′ Salcedo), Novakovich (69′ Beretta), Lepore. All. Aglietti

Marcatori:

Arbitro: Ghersini di Genova coadiuvato da Cortese di Palermo e Niedda di Ozieri; quarto ufficiale Angelillo di Nola. Al VAR Meraviglia di Pistoria e all’AVAR Longo di Paola.

Ammoniti: Amatucci (T), Ierardi (L), Marginean (T)

Classifica

Parma 55

Venezia 48

————–—

Cremonese 47

Palermo 46

Como 46

Catanzaro 42

Cittadella 36

Brescia 34

——————

Modena 34

Bari 33

Cosenza 32

Südtirol 31

Reggiana 31

Sampdoria 31

Pisa 30

——————–

Ternana 26

Ascoli 26

————–—

Spezia 25

FeralpiSalò 21

Lecco 21