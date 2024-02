Calcio Lecco. Aglietti sfida la Ternana: “Non partiamo battuti”

Domani al Liberati il Lecco vuole tornare a vincere

Aglietti: “Siamo in emergenza, fondamentale l’atteggiamento”

LECCO – “Sarà una molto importante dove dovremo assolutamente fare risultato perchè la classifica si sta iniziando ad allungare e non dobbiamo far scappare le altre”. Questa l’intenzione del tecnico del Lecco, Alfredo Aglietti, alla vigilia del match contro la Ternana che si disputerà allo stadio Liberati, domani alle ore 16:15

“La Ternana sta bene ed ha vinto meritando a Reggio Emilia ma non partiamo battuti ed andremo a giocarci la nostra gara mettendoli in difficoltà ed interpretando con lo spirito giusto la partita. Domani quindi ripartiremo con l’atteggiamento propositivo della squadra infatti sabato scorso siamo andati in porta 16/17 volte”.

Come contro il Cosenza l’imperativo è prendere meno gol: “Settimana scorsa non siamo stati in balia dell’avversario tatticamente. Dovremo rendere la vita più difficile a chiunque ci si presenti davanti, questo a prescindere da chi scenda in campo e dal nostro modulo. Negli ultimi venti metri soprattutto dobbiamo alzare il livello di attenzione e concentrazione”.

Con la Ternana, spiega Aglietti, ci saranno diverse defezioni nel Lecco oltre a Crociata e Sersanti squalificati perché: “Ionita ed Inglese hanno la febbre. Capradossi starà qui ad allenarsi in vista del derby. Lunetta non è ancora al cento per cento mentre, Caporale sta bene. Dovremo vedere se l’atteggiamento tattico visto a Cosenza il 4-3-1-2 sarà ripetibile date le defezioni che abbiamo o sarò costretto a valutare qualcosa di diverso. Lepore potrebbe essere il jolly perchè giocare anche davanti, vedremo. Lui è sempre disponibile ed ovunque gioca lo fa con grande spirito e abnegazione”.

“Siamo quindi in emergenza ma, questo non mi preoccupa perchè chi va in campo sa che partita dovrà essere quella di domani. Vedremo poi nei prossimi giorni se riusciremo a recuperarli per martedì. Questa febbre è molto aggressiva e nel breve si fatica a riprendersi”.

Sulla questione portiere il mister ha dichiarato che: “Casilla sarebbe stato un portiere mentalmente più fresco senza le vicissitudini del campionato in corso. Non perchè non abbiamo fiducia nei nostri portieri, c’era bisogno di qualcosa di diverso. Con Cassilla ci abbiamo parlato ma in così poco tempo non sarebbe stato pronto in termini brevi perciò ha declinato la nostra proposta. Domani partirà Saracco che settimana scorsa ha fatto discretamente bene”.

Riguardo l’eventuale ritiro secondo Aglietti: “Non c’è bisogno di isolarsi troppo, i tifosi hanno chiesto qualcosa in più ma nei termini giusti, non c’è bisogno di scappare ma di lavorare e lavorare tanto. C’è un po’ di sfiducia ma è fisiologica viste le sconfitte però credo che non serva andare via, quello che dobbiamo trovare ce l’abbiamo qua e lo dobbiamo mettere noi in campo”.

Aglietti ieri ha conosciuto il patron Paolo Leonardo Di Nunno che ha dichiarato che: “Le sue intenzioni di mantenere la categoria sono chiare. Per far ciò mi ha chiesto di invertire il trend negativo e portare a casa un risultato positivo dandoci la giusta carica”.