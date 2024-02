Calcio Lecco. Blucelesti travolti 3-1 dal Cosenza

Aglietti non scuote il Lecco: sesta sconfitta consecutiva per i blucelesti

In gol: Tutino (4′, 48′), Frabotta (54′) e auto-gol di Venturi (61′)

LECCO – Non basta il cambio allenatore per riportare il Lecco alla vittoria, il Cosenza passa 3-1 tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi e proseguono le contestazioni da parte dei tifosi per una squadra sempre più ultima in classifica della Serie B 23/24 a quota 20 punti.

Tra le novità di formazione del nuovo mister Alfredo Aglietti c’è la coppia di centrali difensivi composta da Capradossi, all’esordio, in coppia con Ierardi. Mentre, davanti il neo mister sceglie Salcedo al posto di Niccolò Buso in attacco con Novakovich.

Mister Caserta conferma la stessa formazione che ha pareggiato 1-1 la settimana scorsa con il Modena eccezion fatta di Marras squalificato per rosso diretto al suo posto Canotto. Assenti anche Martino e Meroni, Antonucci sulla via del recupero parte dalla panchina.

La Cronaca

Parte bene il Lecco aggressivo su tutti i palloni sin dai primi minuti, al 2′ trova subito un angolo su Ierardi (L) colpisce bene di testa, e su un batti e ribatti in area la difesa cosentina si chiude a riccio. Dall’altra parte il Cosenza ci prova con Canotto (C) che dalla destra mette in mezzo per Forte (C) che colpisce centrale.

Al 4′ si gela il Rigamonti-Ceppi per il gol di Tutino (C) che sfrutta un errore di piazzamento difensivo, l’attaccante si inserisce tra le linee e calcia di destro trafiggendo Saracco (L). I blucelesti reagiscono subito con il tiro di Crociata (L) dal limite su passaggio di Salcedo (L) fuori alla destra di Micai (C).

Nonostante lo svantaggio Lecco è padrone del campo ma, gli ospiti con grandi sventagliate da sinistra a destra creano i maggiori pericoli in avanti come con la fucilata di Mazzocchi (L) dalla sinistra al minuto numero 16′, la difesa lecchese respinge. Al 19′ Cosenza ci prova da angolo con il tiro da fuori area di Zuccon (C) ma il pallone termina alto.

Al 20, Saracco (L) respinge male di pugno una palla che carambola in area piccola Tutino (C) ci prova da distanza ravvicinata, la difesa bluceleste si chiude e respinge. Dall’altra parte, al 23′, tentativo dalla distanza di Lepore (L) ma la conclusione esce sopra la traversa.

Al 28′ Guglielmotti (L) recupera una bella palla sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone forte e teso, che arriva sui piedi di Ionita (L) che da solo cicca incredibilmente a un passo dalla linea di porta. Cresce il Lecco e da angolo crea un nuovo pericolo per la retroguardia cosentina: al 30′ calcia Lepore (L) ma Frigerio (L) in tuffo non trova il giusto tempismo.

Al 40′ di nuovo pericolosa la squadra lecchese da corner, Ierardi (L) però calcia centrale in bocca a Micai (C). I blucelesti vogliono il pareggio e al 41′ ci provano anche con il tentativo da fuori di Crociata (L) respinto in scivolata da Camporese (C) in out. Da corner sempre Ierardi (L) impatta con il pallone ma questa volta è Mazzocchi (C) a respingere sulla linea di porta.

Nel recupero, Gugliemotti (L) compie un’ingenuità su Forte, dal dischetto Tutino (C) non sbaglia e calcia nell’angolino basso alla destra di Saracco (L). Nei primi 45′ minuto il Lecco ha sprecato tanto davanti, Aglietti deve fare qualche cambio per provare a riaprire la partita.

Secondo Tempo

Il mister bluceleste ad inizio riprese inserisce Buso per Salcedo e Parigini per Frigerio abbassando Crociata sulla linea dei centrocampisti. Il Cosenza tiene meglio il campo e passa ancora al 54′ con il numero 99 Frabotta (C) che da solo in area calcia verso Saracco (L) bucando la rete bluceleste per la terza volta.

Il Lecco subisce il colpo e non riesce più ad affondare, il Cosenza chiude tutti gli spazi senza rischiare. Però ci prova sempre da corner: al 59′ torre di Novakovich (L) per Crociata (C), Micai (C) compie una super parata togliendo la palla dallo specchio. I blucelesti passano al un minuto dopo al 60′, Venturi (C) per anticipare Novakovich (L) mette il pallone nella propria porta.

Al 67′ Degli Innocenti regala palla a Florenzi che apre per Forte (L) ben contrastato da Ierandi (L) manda una palla debole tra le mani di Saracco (L). Il Lecco ci prova da corner Buso (L) però impatta male la sfera. Aglietti nell’ultimo quarto d’ora di partita inserisce anche la terza punta togliendo un centrocampista: dentro Inglese fuori Ionita.

Lecco vicino al gol al 76′, Novakovich (L) entra in area dal fondo e mette dietro per Lepore (L) che conclude fa limite, Micai (C) respinge vicino e Buso (L) da pochi passi calcia fuori. La gara si spegne nel finale accesa solo dai tanti falli e le conclusioni della distanza dei centrocampisti del Cosenza, all’88’ ci prova Voca (C) ma la palla termina alta.

Partita viva soprattutto nella prima frazione di gioco con il Lecco che ha sprecato varie occasioni per trovare il pareggio. Nella ripresa il Cosenza ha subito tagliato le gambe alla compagine lecchese con il gol dopo dieci minuti di Frabotta. La scossa nel finale non arriva e si chiude una partita con un’ennesima sconfitta.

Tabellino

LECCO: Saracco; Lepore, Ierardi, Capradossi, Gugliemotti; Ionita (74′ Inglese), Galli (60′ Galli), Frigerio (45′ Parigini); Crociata (60′ Sersanti); Novakovich, Salcedo (45′ Buso). All. Aglietti

COSENZA: Micai; Gyamfi (76′ Cimino), Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (76′ Voca), Praszelik (81′ Viviani); Canotto (64′ Florenzi), Tutino (81′ Crespi), Mazzocchi; Forte. All. Caserta

Marcatori: 4′ Tutino (C), 48′ Tutino (C) Rig., 54′ Frabotta (C), 61′ Venturi (A)

Arbitro: Perenzoni di Rovereto coadiuvato da Prenna di Molfetta e Barone di Roma 1; quarto ufficiale Burlando di Genova. Al VAR on-site Nasca di Bari e all’AVAR Pagnotta di Nocera Inferiore

Ammoniti: Frigerio (L), Capradossi (L), Crociata (L), Gyamfi (C), Lepore (L), Camporese (C), Frabotta (C), Sersanti (L), Venturi (C)

Classifica

Parma 54

Cremonese 46

————–—

Como 45

Venezia 44

Palermo 42

Catanzaro 38

Cittadella 36

Modena 33

——————

Cosenza 32

Brescia 32

Pisa 30

Reggiana 30

Bari 30

Südtirol 27

Sampdoria 27

——————–

Ternana 25

Spezia 25

————–

Ascoli 23

FeralpiSalò 21

Lecco 20