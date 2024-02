Il Lecco del neo mister Aglietti atteso dal match con il Cosenza

Domani al Rigamonti-Ceppi si vedrà se il cambio di panchina ha dato la scossa ai blucelesti

Il nuovo mister: “Gara determinante, la squadra non si arrende”

LECCO – “Ci aspettiamo tanto da noi stessi, oltre alla mia presenza, bisogna interrompere il trend di cinque risultati negativi”. Queste le prime parole di Alfredo Aglietti, neo tecnico del Lecco, alla vigilia del suo primo match in panchina che si disputerà al Rigamonti-Ceppi alle 14 di sabato 17 contro il Cosenza.

“Domani è una partita importante perché giochiamo in casa ed affrontiamo una squadra in salute, ma se dovessimo vincere potremo risucchiarli in una situazione meno serena in classifica. Noi abbiamo bisogno anche di questo, che ci siano più squadre possibili a giocarsi la salvezza”.

Aglietti in settimana ha incominciato ad approcciarsi ai blucelesti e li ha trovati meno abbattuti di quanto si aspettasse: “I ragazzi hanno risposto bene sul campo e hanno tanta voglia di reagire coi fatti. Ci aspettiamo perciò una prestazione importante, anche se talvolta le partite vengono determinate da singoli episodi che devi cercarti da solo. Comunque la squadra è viva e in salute, senza alcuna intenzione di arrendersi”.

“In questi primi giorni – continua il mister – abbiamo lavorato su delle idee a me più care e non ho voluto mettere troppe cose tutte insieme. Conterà maggiormente la determinazione e l’atteggiamento a livello agonistico, domani non dobbiamo sbagliare in questo aspetto, soprattutto nell’intensità e nell’approccio alla gara”.

Il Cosenza ha una migliore differenza reti rispetto al Lecco e secondo Aglietti questo è un’aspetto che bisogna migliorare: “Non bisogna concedere spazi agli avversari e bisogna sacrificarsi perché la fase difensiva la devono fare tutti quanti. In settimana abbiamo lavorato su alcuni concetti fondamentali e mi aspetto di vederli già da domani”.

“Il confronto con Caserta è negativo, ma non mi baso sui numeri e sulla statistica fatti per essere sfatati. Il Cosenza è un’ottima squadra che però ha buttato via tante occasioni per arrivare ai playoff. Da metà campo in su hanno calciatori esperti e di categoria, però il risultato di domani può essere determinante sia per il nostro che per il loro prosieguo”.

Non trapela nulla sul modulo del nuovo Lecco targato Aglietti: “In questo momento è un po’ prematuro parlarne per non sprecare il vantaggio che abbiamo con il cambio di allenatore. Come ho detto non è tanto l’aspetto tattico che deve cambiare ma quello dell’aggressività per tornare a essere la squadra di due mesi fa. Questo è il messaggio che ho mandato alla squadra: non arrendersi ed essere concreti per poter risalire la classifica. Gli unici indisponibili sono Bianconi per l’influenza, out Lunetta e Lamanna, gli altri sono tutti a disposizione”.

I convocati del Lecco per il match contro il Cosenza sono: Melgrati, Saracco, Cecchini; Celjak, Smajlovic, Capradossi, Caporale, Ierardi, Lemmens; Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Frigerio, Ionita, Listkowski, Lepore, Guglielmotti, Galli; Salcedo, Salomaa, Parigini, Inglese, Beretta, Novakovich, Buso.