Calcio Eccellenza. Il Calolziocorte s’aggiudica il derby con la Brianza Olginatese

Il Calolziocorte conquista il derby lecchese d’Eccellenza contro la Brianza Olginatese

Risultato finale 2-1: Sibio decide la partita al 90′

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Il secondo derby lecchese del campionato d’Eccellenza 23/24 va di nuovo al Calolziocorte di mister Daniele Perego. Gli amaranto sotto di un gol nel primo tempo, realizzato da Aldegani su rigore, riescono prima ad agguantare il risultato con Sare e ribaltarla nel finale di secondo tempo con il colpo di testa di Sibio su angolo battuto dal neo arrivato Galuccio.

Commenta entusiasta la vittoria e il quinto risultato utile consecutivo, Francesco La Fauci, direttore sportivo degli amaranto: “Un successo importante che fa morale per il derby in sé ma soprattutto per la classifica che ci ha fatto fare un importante passo in avanti. Oggi siamo stati bravi a reagire e a prenderci la partita”.

“Stiamo facendo un bel percorso e i risultati positivi ci stanno portando entusiasmo, il nostro obiettivo è quello di uscire dai play-out. Durante il mercato abbiamo cambiato diversi interpreti e la rosa adesso qualitativamente è più ampia, inoltre la squadra si è calata maggiormente nella categoria capendo che il nostro obiettivo è la salvezza e i ragazzi si stanno sudando la maglia ogni partita. Lo faranno anche nella prossima gara che sarà uno scontro diretto contro il Castelleone”.