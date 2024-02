Calcio Eccellenza. Torna al successo il Calolziocorte

Il Caloziocorte vince 1-0 contro la Soncinese

Pareggio interno per la Brianza Olginatese: 0-0 contro il Castelloene

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Nella 24^ giornata del campionato d’Eccellenza il Calolziocorte torna al successo interno dopo la debacle di Castelleone e contro la Soncinese guadagna tre punti fondamentali per la classifica. Decide la gara la rete di Del Re su assist di Sare al 25′ del primo tempo.

“Una partita tosta contro un avversario con buone qualità offensive – racconta il ds Francesco La Fauci – dove noi siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo, inoltre abbiamo sbagliato un paio di occasioni per il raddoppio. Nel secondo poi abbiamo un po’ sofferto la loro intensità ma abbiamo avuto alcune buone occasioni in ripartenza con Sare e Visconti”.

“Dopo la sconfitta di domenica scorsa per noi questa era come una finale e abbiamo quindi reagito bene. In sole sei partite abbiamo fatto più punti di tutta l’andata, è un trend importante nel girone di ritorno. Dobbiamo continuare così per salvarci”.

L’altra squadra lecchese, la Brianza Olginatese, invece sta vivendo un momento di difficoltà seppur oggi abbia ottenuto un pareggio senza reti conto il Castelleone e il posizionamento in classifica non aiuta ad alzare il morale in quanto i bianconeri sono attualmente al terzultimo posto della graduatoria.

Il direttore generale, Fabio Galbusera, commenta amareggiato la prestazione odierna e la situazione della squadra: “Oggi abbiamo fatto una delle più brutte partite da inizio campionato e la cosa che preoccupa di più è che era una gara importante in cui dovevamo vincere per risalire in classifica”.

“Attualmente stiamo facendo fatica ad entrare nella logica di una squadra che deve salvarsi, rispetto alle avversarie che lottano per 95 minuti noi ci perdiamo a far il bel gioco piuttosto che nell’essere concreti. Poi abbiamo fuori diversi giocatori per infortunio che stanno rientrando ma questo non può essere una scusante. Dobbiamo fare di più perchè altrimenti la situazione in classifica inizia ad essere davvero preoccupante”.