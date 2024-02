Calcio Eccellenza. Doppia sconfitta per Calolziocorte e Brianza Olginatese

Tracollo del Calolziocorte che subisce una manita dal Castellone

Seconda sconfitta consecutiva per la Brianza Olginatese

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Nel 23^ giornata del campionato d‘Eccellenza 23/24 il Calolziocorte di mister Daniele Perego subisce la prima sconfitta del girone di ritorno dopo un’ottima serie composta da 3 pareggi e 2 vittorie. Gli amaranto contro il Castelleone incassano 5 reti in una gara senza storie, in rete per i padroni di casa: Cocci, Grassi, Bonfanti, Lera e Rebucci.

Il direttore sportivo, Francesco La Fauci, commenta la partita odierna: “Oggi non c’eravamo anche se nei primi dieci minuti abbiamo preso anche una traversa con Barillà. Poi però abbiamo subito la loro fisicità e i due gol nel giro di pochi minuti ci hanno tagliato le gambe”.

“Non eravamo al meglio né mentalmente che tecnicamente perchè abbiamo sbagliato tanto. Ora bisogna resettare subito e ripartire cercando la vittoria contro la Soncinese settimana prossima che è uno scontro importante per riagguantare la zona play-out”.

Cade anche la Brianza Olginatese che perde 3-1 in casa contro la Cisanese decidono la gara i gol di Lizzola e la doppietta di Maffioletti. I bianconeri devono tornare presto a fare punti per abbandonare la zona calda della classifica a partire dallo scontro diretto contro il Castelleone di domenica prossima.