Calcio Eccellenza. Torna al successo la Brianza Olginatese

La Brianza Olginatese vince 2-1 contro l’Altabrianza Tavernerio

Pesante sconfitta per il Calolziocorte contro il Tribiano

OLGINATE – CALOLZIO – Nella 13^ giornata del campionato d’Eccellenza 23/24 rialza la china la Brianza Olginatese di mister Achille Mazzoleni che torna finalmente al successo dopo 6 gare contraddistinte da cinque pareggi per 1-1 ed una sconfitta. I bianconeri lasciano, così, il penultimo posto e volano al tredicesimo a quota 14 punti, appena una lunghezza sotto la zona playout.

Allo stadio San Miro di Canzo, i lecchesi chiudono il primo tempo in svantaggio causa la rete di Gualandris. La Brianza Olginatese però reagisce e ribalta il risultato nella ripresa con la doppietta di Pizzini, miglior marcatore dei bianconeri a quota sei reti stagionali.

Altra debacle esterna per il Calolziocorte che non riesce a lasciare l’ultimo posto in classifica. A Tribiano, i ragazzi di Daniele Perego subiscono una pesante sconfitta per 4-2, non bastano le reti di Tamba e Sare nella ripresa a riaprire la partita. Prossimo impegno per gli amaranto sarà in casa contro il Vis Nova Giussano.