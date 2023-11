Calcio Eccellenza. Lecchesi agli ultimi posti in classifica

La Brianza Olginatese raccoglie un altro un punto contro il San Pellegrino

Il Calolziocorte subisce la rimonta dell’Altabrianza Tavernerio

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – Nella dodicesima giornata di gare non cambia il posizionamento nella classifica di Eccellenza delle due squadre lecchesi, Brianza Olginatese e Calolziocorte, che rimangono purtroppo stabili al penultimo e all’ultimo posto.

Gli uomini di Mazzoleni raccolgono, in casa, il terzo 1-1 consecutivo contro il San Pellegrino pareggiando l’iniziale vantaggio degli ospiti firmato Bonalumi al 10′ con Lugnan, al 23′ della ripresa.

Il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera, ha commentato la partita odierna: “Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo attaccando molto e posizionandoci per 45′ minuti nella loro metà campo. Loro hanno segnato nell’unica occasione avuta nel primo tempo, poi abbiamo avuto un rigore a favore ma, il portiere avversario ha parato il tiro di Aldegani”.

“Nella ripresa – prosegue il direttore – abbiamo trovato un bel gol con Lughan con un tiro da fuori a 25′ minuti dalla fine. Mentre, negli ultimi dieci minuti abbiamo subito le loro offensive con la paura di perdere una partita che avremmo meritato di vincere per le occasioni create. Dobbiamo essere più concreti davanti ed anche in difesa perché alla minima occasione che concediamo ci puniscono”.

Invece, sulle mosse da fare per risalire in classifica Galbusera spiega che: “Con l’apertura del mercato (il 1 dicembre, nda) dobbiamo trovare un attaccante ed un centrocampista che ci diano la possibilità di avere un po’ più di concretezza davanti, perchè ora il gioco e le occasioni ci sono ma, non siamo abbastanza cinici per poterle sfruttare. Guardando la classifica, si siamo penultimi, ma anche a soli due punti dalla sestultima. Smuovendo la classifica ogni domenica non perdiamo la scia da quelle prima di noi”.

Situazione complicata anche per il Calolziocorte che non trova la vittoria da quasi un mese ed è attualmente fanalino di coda del campionato d’Eccellenza. Oggi i ragazzi di mister Daniele Perego hanno subito la rimonta dell’Altabrianza Tavernerio che ha vinto 3-2.

Il direttore sportivo, Francesco La Fauci, commenta la partita odierna: “Grande rammarico per oggi perchè stavamo vincendo 2-0 meritatamente e senza soffrire poi, nella ripresa abbiamo preso il primo gol loro e siamo rimasti in dieci. Abbiamo gestito fino al 44′ quando abbiamo subito il 2-2 e dopo due minuti il 2-3”.

“Purtroppo su tre situazioni abbiamo preso tre gol però, a dispetto di altre partite oggi potevamo fare i tre punti. Siamo contenti del ritorno di Sare, capocannoniere della passata stagione, che oggi ha segnato una doppietta. Nonostante il posizionamento attuale non bisogna demordere ed dobbiamo essere forti nelle prossime tre partite che sono tre scontri diretti in cui dovremo fare più punti possibili per rimanere lì poi, faremo qualche innesto per rinforzarci e raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza”.