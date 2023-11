Calcio Eccellenza. Olginatese in risalita, Calolzio fanalino di coda

Buon pareggio della Brianza Olginatese con la Trevigliese

Quinta caduta consecutiva per il Calolziocorte contro la San Pellegrino

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – Prosegue la risalita, un punto alla volta, della Brianza Olginatese nel campionato d’Eccellenza 23/24. I ragazzi di mister Achille Mazzoleni frenano la corsa della terza in classifica, la Trevigliese, grazie al gol in mischia di Pizzini nel finale di partita.

Il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera, è soddisfatto della prestazione odierna dove: “Per lunghi tratti abbiamo dominato la gara che è stata molto intensa, il pari ci sta anche stretto per le occasioni avute e per il gioco fatto. Abbiamo preso un gol ad un quarto d’ora dalla fine su un rimpallo però, fortunatamente al 92′ abbiamo pareggiato una partita ben giocata contro una buonissima squadra”.

“Era importante – continua il direttore – smuovere la classifica per il morale dei ragazzi, i quali hanno espresso un bel gioco per questo siamo soddisfatti”. Il prossimo impegno per i lecchesi sarà domenica 26 novembre, in casa contro la San Pellegrino.

Proprio quest’ultima formazione infligge la quinta sconfitta consecutiva al Calolziocorte che non si smuove dall’ultimo posto in classifica. Il primo tempo termina 2-1 per i bergamaschi, con gli amaranto che riagguantano il risultato al 20′ grazie alla rete di Del Re, ma Signori risponde al 35′ con il gol che vale il vantaggio.

Nella ripresa il risultato dilaga a favore dei padroni di casa che si portano sul 4-1 con la seconda rete di Signori e il timbro di Scanzi. Nel finale i lecchesi non demordono e vanno a segno ancora con Del Re all’85’ ma, non basta per riaprire il match. Il prossimo appuntamento per i ragazzi di mister Perego è contro l’Altabrianza Tavernerio, domenica 26 novembre.