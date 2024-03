Calcio. Il Lecco affonda nel finale: vince il Südtirol 1-0

Il Lecco resiste per 90′, ma perde nei minuti di recupero

Decide la gara del Druso: Fabian Tait al 92′

BOLZANO – Il Lecco dopo la grande delusione del derby col Como riaccende la fiamma almeno nel gioco anche se il risultato non cambia: 8 sconfitte nelle ultime 9 partite. I blucelesti provano ad offendere contro il Südtirol ma senza creare dei veri pericoli per la porta di Poluzzi, invece i biancorossi creano i maggiori pericoli da calcio da fermo e sull’ultimo calcio d’angolo della partita sbloccano il risultato a loro favore.

Aglietti che ha a disposizione tutti i giocatori tranne Caporale squalificato, mantiene il modulo il 4-3-3 ma cambia gli interpreti. Tra i pali torna Melgrati, davanti a lui Lepore si prende la fascia sinistra mentre al centro Capradossi prende posto a fianco di Ierardi. A centrocampo subito titolare il combattente Degli Innocenti ma la vera novità è la titolarità di Roberto Inglese per la prima volta dal primo minuto da quando è arrivato a Lecco.

Sul fronte opposto, Valente deve fare a meno di Rover, Vinetot e Pecorino scende in campo col il consueto 3-5-1-1, non rischiando subito Odogwu dal primo minuto. La coppia di attaccanti alto atesini è formata da Casiraghi in appoggio a Nicola Rauti.

La Cronaca

Il Lecco chiamato a fare risultato per uscire dalla crisi chiude bene gli spazi contro la manovra iniziale del Sudtirol. Al 6′ Crociata (C) da centrocampo inventa un gran lancio verso Parigini (L), Poluzzi(S) chiude bene in uscita. Un minuto dopo i padroni di casa creano scompiglio in area bluceleste ma la difesa allontana in qualche modo.

Al 12′, punizione dalla destra di Lepore (L) vicino all’area di rigore ma la retroguardia biancorossa mette fuori. Il primo tiro in porta del Lecco arriva la 17′ con Inglese (L), servito da Parigini (L) ma il guardialinee blocca tutto per fuorigioco dell’attaccante ex Parma.

Il Sudtirol tenta la soluzione da fuori con Kurtic (S) per ben due volte ma la sfera termina largamente a lato e poi in corner. Da angolo, biancorossi pericolosi con la girata di Giorgini (S), Melgrati (L) controlla la traiettoria. Al 28′, Parigini (L) ruba una gran palla a centrocampo, si infila Inglese (L) che calcia verso la porta ignorando però Buso (L) tutto solo sulla destra, palla in out.

Il Sudtirol ci prova ancora da corner al 36′ con il tentativo al volo di Davi (S) respinto dalla difesa lecchese. Sul fronte opposto dalla bandierina il più pericolo è Ierardi (L) che svetta sui difensori biancorossi ma non abbastanza per creare dei veri pericoli a Poluzzi (S). Nel finale grande ripartenza di Parigini (L), Scaglia (S) si prende l’ammonizione per fermarlo.

Rispetto al derby col Como il Lecco c’è in campo, manca però la scintilla utile per sbloccare il risultato. Il Sudtirol è una squadra ordinata che concede poco ai propri avversari che crea pericoli più da calcio da fermo che su azione.

Secondo tempo

Ritmi bassi ad inizio ripresa da parte di entrambe le squadre che si difendono a maglie strette. Il primo squillo arriva al 51′ con il tiro in area di Nicolò Buso (L) ma la palla è lontana dallo specchio della porta. Al 57′ arriva alla conclusione la formazione di casa, Rauti (S) sterza bene in area però la conclusione è alta.

Due minuti dopo da palla da fermo, ancora Rauti (S) priva la semirovesciata ma la palla si spegna sul fondo. Al 64′ brivido in area lecchese, Melgrati (L) respinge male il corner a rientrare, Giorgini (S) in area piccola tenta l’acrobazia ma il portiere bluceleste si rifà del precedente errore con una gran parata.

Il Lecco risponde al 66′ con tentativo da fuori area dell’ex Lunetta (L), il sinistro termina alto. I biancorossi ci provano con una serie di angoli ma i blucelesti si chiudono bene in difesa. Forze fresche per Aglietti nel finale dentro Salcedo e Sersanti per Parigini e Ionita che hanno speso tanto durante gli 80 minuti.

Al 89′, gran botta da calcio da fermo di Cagnano (S) dai trenta metri palla che termina di poco alta sopra traversa. Nei minuti di recupero arriva il gol che decide la partita: al 92′ Fabian Tait (S) incorna di testa l’ennesimo angolo di giornata e la mette nell’angolino basso al alla sinistra di Melgrati (L).

Un Lecco sfortunato ha resistito per 90 minuti mettendo in campo tanta grinta ma creando poche occasioni da rete. Il Sudtirol maestro dei calci da fermo, si porta a casa i tre punti nei minuti di recupero.

Tabellino

SUDTIROL: Poluzzi; Scaglia (85′ El Kaouakibi), Giorgini, Masiello; Arrigoni, Tait, Davi (62′ Cagnano), Kurtic (85′ Merkaj), Molina; Casiraghi (85′ Mallamo), Rauti (62′ Odogwu). All. Valente

LECCO: Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Lepore; Crociata (89′ Listkowski), Degli Innocenti, Ionita (78′ Sersanti); Buso (62′ Lunetta), Inglese (62′ Novakovich), Parigini (78′ Salcedo). All. Aglietti

Marcatori: 92′ Tait (S)

Arbitro: Santoro di Messina coadiuvato dagli assistenti Capaldo di Napoli e Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Mbei di Brindisi. Al VAR Mazzoleni di Bergamo e all’AVAR Di Martino di Teramo.

Ammoniti: Guglielmotti (L), Davi (S), Ionita (L), Scaglia (S), Arrigoni (S), Lunetta (L), Tait (S)

Espulsi:

Classifica

Parma 59

Venezia 51

————–—

Cremonese 50

Como 49

Palermo 46

Catanzaro 45

Brescia 38

Modena 36

——————

Cittadella 36

Südtirol 35

Cosenza 33

Bari 33

Reggiana 32

Pisa 31

Sampdoria 31

——————–

Ternana 29

Ascoli 27

————–—

Spezia 26

FeralpiSalò 24

Lecco 21