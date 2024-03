Calcio Lecco. Aglietti riparte dal Sudtirol: “Dobbiamo iniziare a vincere”

Domani al Druso il Lecco vuole i tre punti per credere ancora nella salvezza

Aglietti: “C’è ancora voglia di lottare”

LECCO – “Il derby è alle spalle anche se non siamo contenti della prestazione. Dobbiamo guardare avanti ed affrontare bene la partita di Bolzano, ripetendo invece la prestazione di Terni e cercare di portare a casa tre punti per accorciare la classifica”. Queste le parole chiare e mirate del mister del Lecco, Aglietti, alla vigilia del match di campionato contro il Sudtirol che si giocherà domani, sabato, alle 14 al Druso di Bolzano.

La formazione di Valente non sarà un avversario facile infatti: “Loro si sono tirati fuori dai bassifondi, è una squadra che prende pochi gol e spesso vince di misura. Riescono ad essere molto cinici e pratici portando a casa il risultato, sembra con il minimo sforzo, ma non è così perché sfruttano molto bene i calci piazzati. Casiraghi ha fatto circa 12 gol su rigore. Fanno i punti quando li devono fare“.

Il Lecco non vince proprio dall’ultima sfida contro il Sudtirol del 26 dicembre: “Dobbiamo iniziare a vincere perché ora le chiacchiere stanno a zero, al di là di quello che è successo martedì. Domani andiamo ad affrontare una gara fondamentale per il nostro proseguo”.

“I punti ci sarebbero per non arrivare nelle ultime tre. Questo è il nostro obiettivo reale. La salvezza diretta, ad 11 punti, è molto più difficile. Non è un obiettivo impossibile ma, per renderlo possibile, dobbiamo portare a casa più punti di quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo”.

Riguardo, invece, la formazione quasi tutta la rosa sarà a disposizione: “Eccetto Caporale, squalificato. Per quel che riguarda lo schieramento iniziale sicuramente farò qualche cambio, domani dopo la rifinitura deciderò e parlerò con qualche ragazzo per capire come sta sia a livello fisico e mentale e sceglierò chi è mentalmente un po’ più fresco”.

“Non credo che i ragazzi non siamo pronti alla lotta. Però è chiaro che ci può essere un po’ di stanchezza quando si è sempre nei bassifondi, a livello mentale ti può portare via delle energie. Tutti comunque mi hanno dato la disponibilità di esserci a dimostrazione della bontà del gruppo squadra, c’è ancora voglia di lottare“.

Anche il pubblico non abbandonerà il Lecco infatti a Bolzano contro il Sudtirol ci saranno sinora circa 250 supporters blucelesti ed Aglietti è grato di ciò: “Sentiamo la vicinanza dei nostri tifosi e l’abbiamo vista anche l’altra sera in una cornice meravigliosa. Ci dispiace non aver regalato a loro una prestazione migliore perché i nostri tifosi sono davvero encomiabili. Il fatto che ci seguono nonostante le difficoltà ci rende in dovere di rendere qualcosa a questi ragazzi”.