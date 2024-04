Calcio. Il Lecco non graffia: col Cittadella finisce 1-1

Il Lecco torna a far punti ma ancora non è abbastanza per agguantare la sperata vittoria

In gol: Negro al 26′, risponde Crociata al 44′

LECCO – Partita da ultima spiaggia per il Lecco di Alfredo Aglietti per almeno sperare ancora nel miracolo salvezza. I blucelesti conquistano solo un punto al Rigamonti-Ceppi, col Cittadella ancora troppi errori sui calci da fermo, la perla dell’ex Crociata salva la faccia alla formazione di casa.

Nei blucelesti manca il solo Davide Guglielmotti, squalificato, e torna nei convocati Lamanna che si prende il posto tra i pali al posto di Melgrati. Al centro della difesa Celjak affianca Capradossi, centrocampo leggero con Sersanti e Crociata e dietro la prima punta Inglese la linea a sostegno è composta da Parigini, Crociata e Buso.

Il Cittadella di Edoardo Gorini non naviga in acque migliori a livello di prestazioni però il bottino acquisito tanti punti nel girone d’andata dona tranquillità in classifica agli ospiti. Nella formazione iniziale assenti Maniero, malconcio post Modena, e Branca, squalificato, prende il suo posto Carriero in mezzo al campo. Coppia d’attacco composta da Maistrello e Pittarello.

Cronaca

Primi minuti di studio per le due formazioni in campo al Rigamonti-Ceppi, Parigini (L) al 3′ si prende spazio sulla destra e guadagna il primo calcio d’angolo della gara, ma il Lecco non trova la deviazione vincente. Sul fronte opposto punizione laterale di Rizza (L), Maistrello (C) svetta sui difensori avversari, Lamanna (L) blocca sicuro in tuffo a terra.

La squadra di casa prova a costruire sulla sinistra, al 14′ , con il bello scambio tra Buso (C) e Crociata (L), Parigini (L) raccoglie di testa al centro dell’area colpendo verso la porta, Kastrati (C) ci mette una pezza. La scelta di Aglietti con Crociata (L) dietro le punte permette al numero al 21 di muoversi sull’intero fronte d’attacco ed inventare maggiormente per i propri compagni di reparto.

Al 27′, si sblocca il risultato: il Cittadella passa in vantaggio da calcio d’angolo, Negro (C) libero sul secondo palo appoggia senza fatica la sfera in porta battendo Lamanna (L). Dall’altra parte la reazione lecchese arriva con il tiro dalla distanza di Lepore (L) che però sbaglia la mira.

Il Lecco nonostante il gol non molla, al 37′ Inglese (L) approfitta della caduta di Salvi (C) e la appoggia al centro per Sersanti (L) che, invece che calciare una sassata verso la porta, la spara direttamente in curva. Prima dello scadere del tempo, al 44′, il Lecco recupera il risultato con il gran tiro da fuori di Giovanni Crociata che la mette sotto la traversa.

I blucelesti vanno vicini al raddoppio nei minuti di recupero, quando viene annullato il gol di Buso dall’arbitro Zufferli. Lepore da corner trova Sersanti (L) in area che fa sponda di testa per Buso (L), il numero 99 da un passo dalla porta infila Kastrati di testa ma, purtroppo è in fuorigioco netto.

Il gol di Crociata è stato provvidenziale per i blucelesti che vanno al riposo sul risultato di 1-1, il secondo tempo sarà tutto da giocare e Aglietti potrebbe inserire alcune carte vincenti come Novakovich per uno spento Inglese per completare la rimonta.

Secondo tempo

Gorini ad inizio ripresa spende subito il secondo cambio inserendo Tessitore per Rizza e proprio il Cittadella parte con maggiore grinta, il Lecco lascia maggiori spazi sulla sinistra e gli ospiti provano un paio di volte ad avvicinarsi alla porta di Lamanna. Al 53′, Carriero (C) tenta la conclusione da fuori ma, smorzata, perde potenza e precisione.

Inizia a grandinare al Rimamonti-Ceppi e il Lecco va di nuovo vicinissimo al vantaggio con la conclusione da distanza ravvicinata di Parigini (L), Kastrati (C) con un super intervento mantiene il risultato in parità. Al 59′ grande ripartenza del Lecco, Parigini (L) s’invola sulla fascia destra e apre tutta per Buso (L) sul lato opposto ma la palla è troppo lunga per l’esterno bluceleste.

Poche emozione nei minuti centrali del secondo tempo, Ionita (L) entrato bene in campo al posto di Buso (L) prova ad innescare i suoi compagni ma la difesa del Cittadella si contrappone bene ai tentativi blucelesti. All’80’ grande intervento difensivo di Capradossi (L) che frena Pandolfi (C) lanciato verso la porta. All’84’ Tessitore (C) tira dal limite, Lammana (L) in tuffo smanaccia la palla in angolo. Il Lecco allunga le linee nel finale e ci prova ancora da corner al 90′ ma senza pungere.

Finisce con un pareggio al Rigamonti-Ceppi che forse non serve ad entrambe le squadre per smuovere la classifica. Per lo meno il Lecco torna a fare punti in casa dopo tre mesi dall’ultima volta e si rincalza nell’umore in vista del finale di stagione.

Tabellino

LECCO: Lamanna; Lemmens, Capradossi, Lepore; Sersanti (79′ Listkowski), Degli Innocenti (64′ Galli); Parigini (79′ Salcedo), Crociata, Buso (64′ Ionita); Inglese (69′ Novakovich). All. Aglietti

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Vita, Amatucci, Carriero (75′ Cassano), Rizza (45′ Tessitore); Maistrello (73′ Magrassi), Pittarello (39′ Pandolfi). All. Gorini

Marcatori: 26′ Negro (C), 44′ Crociata (L)

Arbitro: Zufferli di Udine coadiuvato da Zingarelli di Siena e Politi di Lecce. Quarto ufficiale Di Loreto di Terni, al VAR on-site Nasca di Bari e all’AVAR Pagnotta di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Amatucci (C), Negro (C), Carriero (L),

Espulsi:

Classifica

Parma 65

Como 58

————–—

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Brescia 42

Pisa 40

——————

Reggiana 40

Sampdoria 40

Pisa 38

Cittadella 39

Südtirol 37

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

——————–

Ternana 32

Ascoli 31

————–—

Spezia 31

FeralpiSalò 27

Lecco 22