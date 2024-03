Calcio Lecco. Aglietti verso Cittadella: “Non abbiamo più niente da perdere”

Il Lecco alla ricerca del miracolo salvezza: si riparte contro il Cittadella al Rigamonti-Ceppi

Aglietti: “Dobbiamo giocare con la mente libera”

LECCO – “In queste settimane abbiamo lavorato senza dover ormai sentire il peso della classifica. Ora, dobbiamo avere la testa talmente libera per giocare con serenità perché non abbiamo più niente da perdere”. Queste le parole di Alfredo Aglietti nella conferenza stampa dell’anti vigilia di Lecco-Cittadella che si disputerà lunedì 1° aprile al Rigamonti-Ceppi alle ore 15:00.

“Dobbiamo provare a raggiungere qualcosa di quasi impossibile e possiamo farlo solo avendo un pensiero positivo ed in maniera serena. Se andiamo in campo ancora preoccupati ci saranno altri errori e risultati negativi perché questo è quello che ci ha detto la storia del Lecco da tre mesi a questa parte. La situazione sicuramente pesa però dobbiamo vederla in maniera totalmente diversa per questo dobbiamo giocare con la mente libera per poter magari raggiungere qualcosa che sarebbe incredibile”.

Aglietti si assume le responsibilità della comunicazione verso la stampa del momento che stanno vivendo i propri calciatori: “Sono io responsabile come capo dell’area tecnica. In determinate situazioni è giusto che l’allenatore ci metta la faccia. I giocatori hanno anche la possibilità di parlare ma più di questo devono, da qui alla fine, dimostrare di aver la voglia di finire bene la stagione, considerato il fatto che la matematica ancora non ci condanna definitivamente”.

“Chiaramente, però, la situazione è disperata. Dobbiamo cercare di regalare e regalarci anche una soddisfazione anche se in questo momento ci sono delle situazioni difficili da spiegare. Momenti di partita in cui sopraggiungono errori banali causati sia dal momento poco sereno e ovviamente dalla mancanza di risultati e dalla classifica”.

Riguardo al modulo e agli uomini da utilizzare contro il Cittadella, spiega il mister: “In queste settimane abbiamo continuato a lavorare sugli schemi delle ultime partite contro Palermo ed Ascoli. Dobbiamo fare, però, attenzione durante le partite a non perdere le fila come è successo nel finale di Ascoli”.

“Per lunedì, Lamanna è rientrato ma devo ancora riflettere bene se farlo giocare. Celjak è disponibile, solo Guglielmotti è squalificato. Luoakima continua ad essere infortunato. Gli altri sono tutti a disposizione. Salomaa e Ionita hanno giocato anche in nazionale e il discorso della eventuale panchina per l’uno o per l’altro sarà anche per provare delle soluzioni diverse in campo”.

Aglietti parla dell’avversario prossimo del Lecco: “Il Cittadella non sta vivendo un buon momento ed nel rendimento è quasi come noi. Ma loro avevano un bel bottino di punti accumulato in precedenza. In Serie B può capitare, magari avevano spremuto troppo all’inizio per poi perdere qualcosa a livello psicologico nel proseguo. Di sicuro sarà una partita tra due squadre non nel loro momento migliore. Starà, perciò, a noi avere voglia di andare in campo e regalare alla nostra gente e noi stessi una soddisfazione dopo tanto lavoro”.

Infine, il mister si concentra sulle gare in corso piuttosto ad un’eventuale pianificazione della rosa del futuro: “Sono valutazioni che dovrà fare la società ed ora è ancora troppo presto. Io mi baso nelle scelte di formazione su quello che vedo in campo e cosa fanno loro oggi per meritarsi la maglia”.