Calcio. Lecco-Cittadella aperta la vendita dei biglietti

Gara in programma al Rigamonti-Ceppi lunedì 1° aprile alle 15.00

Il Lecco riparte, dopo la pausa, dal match interno col Cittadella

LECCO – Il Lecco, ultimo in classifica, si appresta ad affrontare il rush finale del campionato di Serie B nel tentativo disperato di risalire la china almeno quanto basta per non retrocedere direttamente, raggiungere i playout e giocarsi le proprie chances di salvezza per restare nella Serie Cadetta.

Le prossime otto gare saranno delle vere e proprie finali per la compagine guidata da Alfredo Aglietti, a partire dalla gara interna con il Cittadella che si disputerà lunedì 1° aprile alle 15:00.

La società di via don Pozzi apre oggi, venerdì 22 marzo, la vendita dei biglietti per la partita del Rigamonti-Ceppi contro i veneti valida per il trentunesimo turno del campionato. Come di consueto sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara, presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle 11:00 di Venerdì 22 marzo;

a partire dalle 11:00 di Venerdì 22 marzo; Presso “Shamrock Irish Pub” , via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Venerdì 22 dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:30 alle 1:00; Da Lunedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Domenica di Pasqua chiuso;

, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Venerdì 22 dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:30 alle 1:00; Da Lunedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Domenica di Pasqua chiuso; Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Mercoledì 27 marzo dalle ore 15:00 alle 18:00; Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Sabato 30 dalle 10:30 alle 12:30; Domenica di Pasqua chiuso; Lunedì 1 dalle 12:00 alle 15:00.

Anche per il settore ospiti, la Curva Sud, prenderà il via Venerdì 22 marzo dalle ore 11:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. Il prezzo del biglietto sarà di €18 intero e €15 ridotto. (ridotto per Over 65, donne e Under 18).

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.