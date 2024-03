Calcio. L’Ascoli travolge 4-1 il Lecco: blucelesti in caduta libera

Ennesima sconfitta per il Lecco, blucelesti ormai senza speranze di restare in Serie B

In vantaggio con Lepore (13′) su rigore, i bianconeri rispondono con Caligara per due volte (19′, 42′) sempre dagli 11 metri e nella ripresa fanno il poker con Bellusci (71′) e Duris (86′)

ASCOLI – La trasferta del Lecco ad Ascoli (terzultimo in classifica) era forse l’ultima spiaggia per tentare di risalire la china in chiave salvezza, ma i blucelesti sprecano anche questa opportunità.

Il vantaggio iniziale di Lepore dagli 11 metri è stato solo un fuoco di paglia; i padroni di casa pareggiano e superano i blucelesti con due rigori calciati da Caligara e nel secondo tempo chiudono la gara servendo il poker con Bellusci e Duris.

Una sconfitta che sa di disfatta e che inchioda sul fondo della classifica il Lecco le cui speranze di salvezza sono ormai ridotte al lumicino con l’incubo retrocessione che sembra ormai inevitabile.

Tornado alla gara, nella formazione toscana diretta dal nuovo allenatore, Massimo Carrera, torna titolare dopo la squalifica Viviano. In difesa scelte obbligate per l’assenza di Botteghin e Quaranta, titolari quindi Bellusci e Mantovani. In attacco Streng fa coppia con Rodriguez.

Alfredo Aglietti conferma il 4-4-2 visto contro il Palermo con Inglese e Novakovich punte di peso in attacco, mentre ritorna titolare in difesa Franco Lepore al posto di Caporale sulla fascia sinistra. A centrocampo Ionita si siede in panchina per lasciare il posto a Giovanni Crociata.

Cronaca

Il primo pallone pericoloso lo gioca al 2′ il Lecco con Parigini (L) che mette al centro per Novakovich (L) che disturbato da Bellusci (A) non riesce a controllare. Sul fronte opposto, l’Ascoli pericoloso sulle conseguenze di un corner: sul tiro-cross di Falzerano (A) si avventa Streng (A) che insacca la rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco, la difesa di Aglietti si alza bene.

Al 6′ i padroni di casa si fanno rivedere dalle parti di Melgrati (L) che interviene con un grande intervento su Di Tacchio (A), sulla ribattuta Rutella fischia un fallo in attacco che ferma l’azione. All’ottavo minuto episodio chiave del match, sull’angolo di Lepore (L) Zedadka (A) prendere palesemente la palla con la mano sul colpo di testa di Capradossi (L), dopo una lunga revisione al VAR l’arbitro concede rigore.

Al 13′, dal dischetto Lepore (L) non sbaglia e insacca alla destra di Viviano (A) che intuisce ma non riesce a prenderla. Dopo tre minuti un’altro rigore ma sul fronte opposto, Ierardi (L) interviene duramente su Vasquez (A) lanciato a rete. Dell’incarico si occupa Caligara (A) che segna anche lui di potenza alla sinistra di Melgrati (L).

Tanti falli a discapito del gioco, poche azioni da un parte e dall’altra nella prima metà di primo tempo. I blucelesti di nuovo pericolosi da corner al 26′, Capradossi (L) arriva con troppo anticipo all’impatto con la palla, occasione del raddoppio sprecata dal centrale lecchese.

Al 35′, Parigini (L) parte bene in contropiede e allarga per Galli (L) che rimette in mezzo ma Viviano (A) intuisce la traiettoria e ci mette il guantone. Al 38′, Mantovani (A) crossa una palla debole che mette apprensione alla retroguardia ospite per la presenza di Masini (A), Melgrati non esce, Lemmens lascia passare la palla sulla quale arriva Capradossi che oltre alla sfera prende anche il piede dell’attaccante.

Nuovo rigore per l’Ascoli al 42′, dal dischetto si presenta di nuovo Caligara (A) che la mette sotto all’incrocio, Melgrati (L) sbaglia lato. Il Lecco è sfiduciato e concede più spazi all’avversario, al 45′, Zedadka prova il tiro dalla distanza interviene Melgrati (L) a chiudere sul primo palo. Dopo un minuto altra conclusione da fuori area di Masini (A) grande intervento dell’estremo difensore bluceleste a salvare il risultato.

Primo tempo caratterizzato da tre calci rigori, il Lecco a parte i calci d’angolo non ha creato nulla dalla parte di Viviano. L’Ascoli più vivace nel finale merita il vantaggio, sta ora agli ospiti ribaltare il risultato per riacciuffare il sogno salvezza.

Secondo Tempo

Aglietti in apertura di ripresa inserisce Guglielmotti per Lemmens e Buso per uno spento Novakovich al fianco di Inglese. Al 51′ Guglielmotti (L) supera il proprio diretto avversario sulla fascia destra e mette in mezzo per Buso (L) che scarica in rete ma Viviano (A) in tuffo salva il risultato con un doppio intervento prima sul numero 99 e poi sulla conclusione centrale di Crociata (L).

Si allungano le squadre e Degli Innocenti (L) al 63′ tenta il tiro da fuori ma ci vuole ben altro per impensierire Viviano (A). L’Ascoli si chiude in difesa mentre il Lecco cerca la rete del pareggio: al 68′ corner di Lepore (L) sul primo palo su cui arriva Ierardi (L) che l’allunga sul secondo dove c’è Guglielmotti (L) che mette la palla alta da pochi passi.

Al 71′ l’Ascoli con il primo tiro in porta della ripresa mette in rete il terzo gol di giornata: punizione dalla destra di Caligara (A), respinge Parigini (L) fuori area ma, non c’è nessuno a marcare Bellusci (A) che tira di sinistro in contro-balzo mettendola nel sette. Il Lecco è scosso e quasi scoraggiato dalla terza rete subita.

La reazione bluceleste è affidata a Lunetta (L) che tira velleitariamente dalla distanza che termina abbondantemente a lato. Ma è un’altra giornata da incubo per il Lecco di Aglietti, all’88’ rilancio di Viviano (A) la palla carambola a metà tra Bianconi (L) e Capradossi (L) ma la prende il neo entrato Duris (A) che infila Melgrati (L) per la quarta volta.

L’Ascoli affamato e rinvigorito dall’arrivo di Carrera travolge il Lecco che dopo aver subito la rimonta nella prima metà di gara non riesce più a riagguantare il risultato. Nella ripresa i padroni di casa affondano e mettono a segno altre due reti condannando i blucelesti all’ultimo posto in solitaria.

Tabellino

ASCOLI: Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara (73′ Giovane), Zedadka (84′ Nestorovski); Streng (73′ Duris), Rodriguez. All.Carrera

LECCO: Melgrati; Lemmens (45′ Guglielmotti), Ierardi (69′ Bianconi), Capradossi, Lepore; Parigini (76′ Lunetta), Degli Innocenti, Galli (69′ Listkowski), Crociata; Novakovich (45′ Buso), Inglese. All. Aglietti

Marcatori: 13′ Lepore (L) Rig; 19′ – 42′ Caligara (A) Rig, 71′ Bellusci, 86′ Duris

Arbitro: Rutella di Enna coadiuvato da Rocca di Catanzaro e Cipriani di Empoli, quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido. Al VAR Di Martino di Teramo e all’AVAR Gariglio di Pinerolo.

Ammoniti: Zedadka (A), Lemmens (L), Falzerano (A), Guglielmotti (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 65

Venezia 57

————–—

Cremonese 56

Como 55

Palermo 49

Catanzaro 49

Sampdoria 40

Brescia 39

——————

Südtirol 37

Cittadella 38

Pisa 37

Reggiana 37

Modena 37

Cosenza 34

Bari 34

——————–

Ternana 32

Ascoli 31

————–—

Spezia 31

FeralpiSalò 27

Lecco 21